Двух омичей задержали после взрыва газа в жилом доме в Новосибирске

В ходе расследования уголовного дела о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске следователи задержали двух жителей Омской области. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Как уточнили в ведомстве, задержаны 45-летняя женщина и 25-летний мужчина. «По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске»,— говорится в сообщении. Следствие обратится в суд с ходатайством об их аресте.

Сегодня, 9 февраля, утром произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме на 60 квартир по адресу: ул. Линейная, 39. В результате обрушились два подъезда из четырех. К настоящему времени известно о семи погибших и девяти пострадавших .

По данным следственного управления, причиной взрыва стала «утечка бытового газа из газоиспользующего оборудования». Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Валерий Лавский, Новосибирск