Двух омичей задержали после взрыва газа в жилом доме в Новосибирске

В ходе расследования уголовного дела о взрыве газа в жилом доме в Новосибирске следователи задержали двух жителей Омской области. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.
Как уточнили в ведомстве, задержаны 45-летняя женщина и 25-летний мужчина. «По данным следствия, несколько дней назад подозреваемые, представляясь сотрудниками ООО "Межрегионгаз сервис", выполняли работы по техническому обслуживанию газовых плит в нескольких квартирах дома по улице Линейной в Новосибирске»,— говорится в сообщении. Следствие обратится в суд с ходатайством об их аресте.
Сегодня, 9 февраля, утром произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме на 60 квартир по адресу: ул. Линейная, 39. В результате обрушились два подъезда из четырех. К настоящему времени известно о семи погибших и девяти пострадавших .
По данным следственного управления, причиной взрыва стала «утечка бытового газа из газоиспользующего оборудования». Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
ТАСС: число жертв взрыва газа в пятиэтажке Новосибирска увеличилось до трех
В Новосибирске из-под завалов дома в пятиэтажке, в которой рано утром произошел взрыв газа, извлекли еще двоих погибших. Таким образом, число жертв увеличилось до трех. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Областной Минздрав подтвердил гибель только двух человек, еще девять находятся в больнице, двое из них — в реанимации.
При взрыве газа в многоэтажке обрушились два подъезда. После взрыва начался пожар, открытое горение уже ликвидировали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В разборе завалов дома участвуют 283 спасателя и 83 единицы техники.
Анастасия Ларина