Из-за взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске обрушились два подъезда

В результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме на улице Линейная в Новосибирске обрушились два подъезда. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Новосибирской области. В пресс-службе МЧС России также сообщили о ликвидации открытого горения на месте взрыва.

«Следствием установлено, что сегодня в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение двух подъездов пятиэтажного жилого дома по улице Линейной в городе Новосибирске. Количество пострадавших уточняется»,— сказано в сообщении СКР.

Число пострадавших при взрыве выросло до восьми, среди них — один несовершеннолетний, пишет ТАСС со ссылкой на источники в медицинских службах. Медики смогли спасти одного человека, считавшегося погибшим. Разбор завалов продолжается, под ними может находиться до трех человек.

Также ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что жители дома неоднократно жаловались на запах газа. В мэрии Новосибирска агентству сообщили, что дом будет расселен. В нем находится 60 квартир.

Утром 9 февраля в пятиэтажном жилом доме на третьем этаже взорвался газ. Ранее сообщалось о двух погибших и пяти пострадавших. На месте взрыва начался пожар, площадь возгорания составляет 300 кв. м. Глава Новосибирской области Андрей Травников сообщал об обрушении одного подъезда.

Олеся Павленко