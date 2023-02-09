ТАСС: число жертв взрыва газа в пятиэтажке Новосибирска увеличилось до трех

В Новосибирске из-под завалов дома в пятиэтажке, в которой рано утром произошел взрыв газа, извлекли еще двоих погибших. Таким образом, число жертв увеличилось до трех. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на медицинские службы. Областной Минздрав подтвердил гибель только двух человек, еще девять находятся в больнице, двое из них — в реанимации.

При взрыве газа в многоэтажке обрушились два подъезда. После взрыва начался пожар, открытое горение уже ликвидировали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В разборе завалов дома участвуют 283 спасателя и 83 единицы техники.

Анастасия Ларина