В Новосибирске из-за взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажного дома, один человек погиб

В Заельцовском районе Новосибирска в пятиэтажном панельном доме произошел взрыв газа. В результате полностью обрушился один из подъездов дома, сообщил глава региона Андрей Травников. Как минимум один человек погиб, еще четверо пострадали.

«В результате хлопка газа произошло обрушение подъезда пятиэтажного дома на улице Линейной в Заельцовском районе»,— написал господин Травников в Telegram. На месте работают спасатели.

Позже Андрей Травников уточнил, что из-за взрыва полностью обрушился третий подъезд дома. По его словам, в нем было 15 квартир.

На месте взрыва начался пожар. Его площадь составляет 300 кв. м, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области. Там добавили, что из дома были эвакуированы 50 человек.

Telegram-каналы Shot и Baza также опубликовали фотографии с места происшествия. На них видно столп дыма и огонь, которые поднимаются над пятиэтажным домом. По информации Baza, взрыв произошел на третьем этаже.

Олеся Павленко