Sky News: Великобритания может поставить Украине только учебные самолеты

Великобритания не согласится передать Украине реактивные самолеты F-35, пишет Sky News. Источники телеканала ВВС в Великобритании отмечают, что истребители Typhoon, поставка которых также ранее обсуждалась, не используются в боевых действиях, а предназначены для тренировок пилотов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Истребители Typhoon

Фото: Carlos Barria, Reuters Истребители Typhoon

Фото: Carlos Barria, Reuters

Собеседник телеканала отметил, что думать о поставках Украине истребителей «глупо». По его словам, поставка Украине, например, американских F-35 (которые есть на вооружении британских ВВС) для Великобритании «слишком дорогая и сложная», к тому же «у нас нет запасных».

В материале Sky News также отмечается, что на обучение украинских пилотов, которое было анонсировано ранее, может понадобиться от восьми до десяти лет, поскольку вся система летной подготовки британских военных летчиков «беспорядочна».

Вчера, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. В ходе своего выступления в Вестминстерском дворце господин Зеленский призвал предоставить Украине военную авиацию. 3 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что не исключает возможности поставок, но подчеркнул, что истребители — это «невероятно сложное» оборудование. В канцелярии премьер-министра рассказали о планах обучать украинских военнослужащих полетам на истребителях.

Подробнее о визите президента Украины в Великобританию — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский улетел окрыленный».

Милена Костерева