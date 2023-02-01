«Газпром» пойдет в Китай степями

Казахстан и Россия обсуждают строительство нескольких газопроводов для газификации северо-востока Казахстана и экспорта в Китай. В том числе рассматриваются варианты трубы из Омска или Барнаула до Алашанькоу. Казахстанская сторона видит основную проблему в стоимости российского газа, так как тарифы в Казахстане существенно ниже внутрироссийских. Эксперты считают, что Казахстану может потребоваться субсидирование тарифов либо свопы с «Газпромом» по поставкам газа в Китай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Власти Казахстана подтвердили, что продолжают переговоры о газификации северных и восточных регионов страны российским газом. Как сообщил министр энергетики Болат Акчулаков, речь идет о строительстве магистрального газопровода из России Барнаул—Рубцовск—Семей—Усть-Каменогорск с продолжением на Алашанькоу для поставок в Китай и ответвлением на Павлодар. Другой вариант — газопровод Омск—Павлодар—Семей с ответвлением на Усть-Каменогорск и продолжением на Алашанькоу.

По словам источников “Ъ” в отрасли, выбор должен сделать «Газпром», исходя из состояния газотранспортной сети и наличия ресурсов.

Помимо этого, обсуждается создание магистрального газопровода по маршруту из Ишима через Петропавловск до Астаны (ориентировочная протяженность — 644 км, мощность — 0,4 млрд кубометров).

Другим вариантом является обеспечение этих регионов за счет собственного газа Казахстана со строительством двух новых веток действующего газопровода «Сарыарка». Текущая мощность уже запущенной части трубы — 2,2 млрд кубометров газа (стоимость — $0,7 млрд). Объемы поставки из России, как уточняла казахская сторона, могут составить порядка 10 млрд кубометров в год, а в случае дополнительной подачи сырья для экспорта в Китай мощность трубопроводов может составить до 20–30 млрд кубометров. Получить расчеты стоимости маршрутов от российской стороны в Астане рассчитывали еще во втором квартале 2022 года, но, как уточнил Болат Акчулаков, окончательных сумм пока нет. В «Газпроме» ситуацию комментировать не стали.

Болат Акчулаков, министр энергетики Казахстана, 30 декабря 2022 года: «Технически мы предполагаем, что нам нужна труба, которая будет позволять прокачать порядка 10 млрд кубометров газа в год для газификации северо-востока и востока страны».

Газ из России нужен Казахстану из-за недостатка собственных ресурсов на фоне активного роста потребления (на 2 млрд кубометров за последние два года). Как отмечают собеседники “Ъ” на рынке, речь может пойти о сокращении экспорта в Китай ради удовлетворения внутреннего спроса. В 2022 году Казахстан произвел 27,8 млрд кубометров товарного газа, из которых 4,6 млрд кубометров пошло на экспорт. В 2023 году производство прогнозируется на уровне 28 млрд кубометров, а к 2029 году его планируется увеличить до 30 млрд кубометров за счет строительства новых газоперерабатывающих заводов (Кашаган, Жанаозен) и подключения к промышленной добыче месторождений Урихтау, Придорожное и Рожковское.

При этом переговоры с Россией о поставках идут не первый год, но сейчас активизировались с учетом западных санкций и необходимости новых рынков сбыта для «Газпрома», а также возможного дефицита газа в Казахстане уже к 2024 году.

Но, как пояснил Болат Акчулаков, сдерживающим фактором в переговорах с Россией является вопрос ресурсной базы и стоимость импортного газа (в России даже внутренние тарифы в два-три раза выше, чем в Казахстане).

В Казахстане, в отличие от РФ, до 2022 года население и промышленность получали сырье по одному тарифу. С 2023 года для крупных потребителей будет действовать повышенный тариф.

Россия сейчас также ведет переговоры о транзите газа через Казахстан в Узбекистан по газопроводу Средняя Азия—Центр. Параметры поставок пока не определены.

Как отмечает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов, регулируемые цены в Казахстане остаются низкими и вряд ли правительство будет готово резко их повысить в газифицируемых регионах. Так, оптовые цены на газ для коммерческих потребителей в большинстве регионов Казахстана составляют $50–55 за 1 тыс. кубометров, что на 25% ниже цен для потребителей в Омской области. «Думаю, что "Газпром" вряд ли согласится на поставки по ценам ниже $120–150 за 1 тыс. кубометров»,— говорит эксперт. По его мнению, правительство Казахстана может пойти на прямое субсидирование поставок, но это потребует существенных ресурсов, поэтому в качестве альтернативы может быть использована схема с организацией поставок газа из России в Казахстан в обмен на прокачку в направлении Узбекистана и Китая (в том числе в рамках своповых соглашений). Эксперт оценивает инвестиции в полномасштабную газификацию центральных и восточных регионов Казахстана более чем в $2 млрд.

Ольга Мордюшенко; Александр Константинов, «Ъ-Астана»