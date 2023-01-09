Меркачева: участвовавших в спецоперации заключенных помиловали секретным указом

Член совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева сообщила, что заключенные, участвовавшие в спецоперации, были освобождены еще до того, как их вывезли из колонии. По ее словам, указы об освобождении засекречены, поскольку они относятся к сведениям, содержащим государственную тайну.

«Это, на самом деле, объясняется нашим действующим законодательством. Есть перечень сведений, отнесенных к государственной тайне, и к ним отнесены сведения в том числе военной области»,— сообщила «РИА Новости» Ева Меркачева.

По ее словам, в этом случае указ президента России также засекречен, поскольку содержит информацию о личности участников военной операции. Самих указов она не видела, о наличии документов об освобождении ей рассказали родственники заключенных.

«Это объясняет то, что ФСИН спокойно совершенно людей освобождала. Я почти уверена, что ФСИН не взяла бы на себя такой риск, а тут она отпускает людей, которые уже освобождены»,— отметила Ева Меркачева.

Первая группа освобожденных, добавила госпожа Меркачева, получила соответствующие документы 5 июля. Для участия в боевых действиях на Украине их вывезли в «этот же день или на следующий».

Ранее сегодня, 9 января, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не дал однозначного ответа на вопрос о том, были ли случаи помилования за участие в спецоперации. Представитель Кремля в ответ заявил: «Помилование может быть только в соответствии с законом».

5 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что первая группа вступивших в военную компанию заключенных отработала свой полугодовой контракт. В связи с этим с них сняты все судимости.

О ходе военной операции на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян