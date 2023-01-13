RT: из зоны военной операции вернулись более сотни помилованных заключенных из ЧВК «Вагнер»

Более сотни бывших заключенных, служивших в ЧВК «Вагнер», вернулись из зоны военной операции, сообщает RT. По данным RT, их помиловали.

Как утверждает телеканал, прибывшие из зоны спецоперации бойцы ЧВК принимали участие в штурме Углегорской ТЭС и поселков под Артемовском (Бахмутом).

«У меня все удалось. Получил помилование, почистил биографию, награды получил. В принципе, все, о чем я думал, достигнуто в полном объеме»,— сказал мужчина из опубликованного RT видео, который, как сообщается, вернулся из зоны боевых действий в числе помилованных.

«Все понравилось. Через две недели обратно поеду. Замечательная работа. Нашел себя, семью, товарищей, друзей, отличное руководство»,— заявил другой собеседник RT из опубликованного видео.

5 января господин Пригожин рассказал, что с первой группы вступивших в ЧВК заключенных сняли судимости. По его словам, они «отработали свой контракт с честью и достоинством первыми». Он считает, что «общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением».

В Кремле не опровергли и не подтвердили помилование осужденных из ЧВК «Вагнер». Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева сообщила, что заключенные, участвовавшие в спецоперации, были помилованы еще до того, как их вывезли из колонии. По ее словам, указы об освобождении засекречены, поскольку они относятся к сведениям, содержащим государственную тайну.

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Эрдни Кагалтынов