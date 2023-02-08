Вспыхнувший после землетрясения пожар в турецком порту Искендерун потушен

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу сообщил, что пожар в порту Искендерун провинции Хатай потушен. Огонь вспыхнул 6 февраля после того, как хранящиеся в порту контейнеры рассыпались из-за двух происшедших ночью землетрясений.

Вчера, 7 февраля, сообщалось, что площадь пожара выросла. К тушению привлекли корабль береговой охраны, Минобороны сообщало, что огонь тушат вертолеты турецких сухопутных войск, а также самолеты турецких ВВС. Заявление военного ведомства приводит Haber Turk.

Российское МЧС 7 февраля сообщало, что в Турцию для тушения пожара в порту отправляют самолет-амфибию Бе-200.

Господин Имамоглу в своем Telegram-канале сообщил, что пожар потушен, работы по охлаждению продолжаются. «РИА Новости» со ссылкой на МЧС РФ сообщает, что пожар близ порта Искендерун потушили российские самолеты-амфибии Бе-200.

По последним данным, которые привел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в результате землетрясений погибли 9057 человек.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Земля потрясла Турцию».

Мария Федотова