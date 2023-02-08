Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 9 тысяч человек

Количество людей, погибших в результате двух землетрясений, происшедших в Турции в ночь на 6 февраля, продолжает расти. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших увеличилось до 9057 человек, днем он говорил о 8574 погибших.

«Количество погибших в Турции на данный момент составляет 9057, количество погибших в Хатае (область на юге страны.— "Ъ") на данный момент составляет 3356, количество раненых по всей стране — 52 979, число разрушенных зданий — 6444»,— заявил господин Эрдоган во время посещения пострадавших от землетрясений районов (цитата по Anadoluda Bugun).

Землетрясение, происшедшее в понедельник, стало крупнейшим в Турции с 1939 года, когда в восточной провинции Эрзинджан погибли 33 тыс. человек, сообщает AFP. В 1999 году землетрясение магнитудой 7,4 унесло жизни более 17 тыс. человек.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Земля потрясла Турцию».

Мария Федотова