Сунак пообещал Украине поставить танки Challenger 2 к марту

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что танки Challenger 2 прибудут на Украину к марту. На совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции на военной базе в Дорсете господин Сунак объявил, что Лондон «ускоряет» доставку вооружения Киеву, чтобы «гарантировать его поступление на линию фронта в ближайшие дни и недели, а не месяцы или годы». Пресс-конференция прошла на фоне танка Challenger 2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский (слева) и Риши Сунак на фоне танка Challenger 2

Фото: Reuters Владимир Зеленский (слева) и Риши Сунак на фоне танка Challenger 2

Фото: Reuters

«Мы должны вооружить Украину в краткосрочной перспективе, также мы должны поддержать Украину в долгосрочной перспективе»,— заявил Риши Сунак (цитата по The Guardian).

Господин Зеленский прибыл в Великобританию сегодня, 8 февраля, он выступил перед законодателями этой страны и был принят королем Карлом III. Сегодня же президент Украины отправится в Париж для встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, а затем — в Брюссель, на саммит ЕС 9–10 февраля.

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Мария Федотова