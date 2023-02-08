Король Карл III принял Владимира Зеленского

Король Великобритании Карл III принял в Букингемском дворце президента Украины Владимира Зеленского. Ранее во время своего визита в Лондон господин Зеленский выступил перед британскими законодателями. Согласно кадрам, которые распространили СМИ, в частности The Guardian, президент Украины прибыл на встречу с монархом одетый в стиле кежуал с уклоном в военную форму: свитер, брюки и ботинки цвета хаки разных оттенков.

После встреч в Лондоне предполагается, что Владимир Зеленский отправится сегодня в Париж для встречи с президентом Эмманюэлем Макроном и в Брюссель — для участия в саммите ЕС 9–10 февраля. В Великобританию господин Зеленский прибыл 8 февраля, это его второй выезд за рубеж с начала военной операции. Во время визита Владимир Зеленский выступил в Вестминстерском дворце перед депутатами обеих палат британского парламента. Он поблагодарил Великобританию за оказываемую военную поддержку и попросил военную авиацию.

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Мария Федотова