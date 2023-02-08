Зеленский анонсировал встречу с Макроном в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский в Лондоне объявил, что вечером прибудет в Париж. Это заявление господин Зеленский сделал во время выступления перед депутатами обеих палат британского парламент в Вестминстерском дворце, его слова приводит Telegram-канал издания «Страна.ua». В Париже Владимир Зеленский встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Фото: Reuters Владимир Зеленский

Фото: Reuters

О том, что президент Украины прибудет во Францию, также сообщали источники BFM TV.

Господин Зеленский прибыл в Великобританию сегодня, 8 февраля, его встречал премьер-министр Риши Сунак. Помимо выступления перед британскими законодателями запланирована встреча Владимира Зеленского с королем Карлом III. Завтра, 9 февраля, президента Украины ждут в Брюсселе для участия в двухдневном саммите ЕС, сообщает BFM TV.

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Мария Федотова