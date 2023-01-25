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Коммерсантъ FM
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Microsoft отчиталась хуже прогнозов и предупредила о дальнейшем падении выручки

Результаты компании Microsoft за второй квартал 2023 финансового года (завершился 31 декабря 2022 года) оказались слабее прогнозов аналитиков. При этом сама компания предупредила, что в следующем квартале ее финансовые показатели продолжат снижаться из-за падения спроса на ее продукцию как со стороны рядовых потребителей, так и бизнеса. Так, выручка корпорации по итогам квартала составила $52,75 млрд, что всего на 2% выше показателя за аналогичный период 2021 года. Это самый слабый показатель роста квартальной выручки компании с 2016 года. Кроме того, компания не оправдала прогнозов аналитиков, опрошенных Refinitiv, которые ожидали, что выручка достигнет $52,94 млрд.

Чистая прибыль Microsoft за квартал — $16,4 млрд, что на 12% хуже показателя за второй квартал 2022 финансового года. Падению прибыли во многом способствовало списание $1,2 млрд в связи с массовым сокращением сотрудников, объявленным на прошлой неделе. В эту сумму входят $800 млн, которые корпорация выплатит в качестве выходного пособия сокращенным.

Акции Microsoft после публикации отчетности сначала выросли на 4%, так как квартальные показатели облачного бизнеса Microsoft оказались чуть лучше прогнозов, в том числе от самой компании. Однако как только финансовый директор Эйми Худ заявила во время презентации результатов, что показатели облачного подразделения замедлились в декабре, а рост выручки компании в следующем квартале продолжит замедляться, котировки акций Microsoft поползли вниз. В результате на внебиржевых торгах они котируются на 1% ниже уровня закрытия торгов вторника.

Кирилл Сарханянц

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