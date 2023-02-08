Стало известно имя исполняющего обязанности председателя Счетной палаты Самарской области

Исполняющим обязанности председателя Счетной палаты Самарской области с 7 февраля назначена Татьяна Яковлева. Об этом в ответе на запрос «Ъ» сообщили в контрольном органе.

Госпожа Яковлева является заместителем главы Счетной палаты региона. Ранее с 2001-го по 2020 годы она работала в министерстве управления финансами региона на различных должностях – от ведущего специалиста до руководителя управления.

На прошлой неделе правоохранители задержали председателя Счетной палаты Самарской области Елену Дуброву. В отношении нее возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Дело связано с сокрытием нарушений, которые ведомство выявило после проверки регионального ГКУ «Служба транспортного обеспечения».

Правоохранители нашли при обыске дома у Елены Дубровой свыше 1,2 тыс. патронов. Они предназначаются для разных видов оружия: охотничьего, мелкокалиберного и боевого. Главу контрольного органа региона поместили под домашний арест на два месяца – до 30 марта.

Ани Айвазян