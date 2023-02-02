Более 1,2 тыс. патронов обнаружено дома у задержанной главы самарской Счетной палаты

Правоохранители нашли при обыске дома у председателя Счетной палаты Самарской области Елены Дубровой свыше 1,2 тыс. патронов. Они предназначаются для разных видов оружия: охотничьего, мелкокалиберного и боевого. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, в числе прочего дома у Елены Дубровой были найдены патроны к автомату Калашникова и пистолету Макарова. На основе этого было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов (ст. 222 УК РФ).

Фото: Счетная палата Самарской области

Ранее Елена Дуброва была задержана по подозрению в превышении полномочий. Следствие считает, что она скрыла результаты проверок. По информации Александра Хинштейна, преступление было совершено по указанию руководства Самарской области.

Депутат утверждает, что Елена Дуброва признала свою вину и согласилась сотрудничать со следствием. В связи с этим правоохранители ходатайствуют о помещении председателя региональной Счетной палаты под домашний арест. Суд изберет меру пресечения Елене Дубровой в ближайшее время.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Аудиторы недосчитались нарушений».