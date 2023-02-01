Аудиторы недосчитались нарушений

Возбуждено уголовное дело в отношении председателя Счетной палаты Самарской области Елены Дубровой о превышении должностных полномочий. Дело связано с сокрытием нарушений, которые ведомство выявило после проверки регионального ГКУ «Служба транспортного обеспечения». «По предварительным данным, сокрытие произошло по настоянию руководства областного правительства»,— сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Елену Дуброву на пост главы СП назначила губдума по представлению губернатора Дмитрия Азарова. Эксперты считают, по процедуре назначения председателя Счетная палата области стала подчиненной главе региона и возбуждение дела стало следствием этой ситуации: «Исполнительная власть, являясь проверяемой стороной, не должна участвовать в формировании Счетной палаты и определении состава ее ­руководства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елену Дуброву на пост главы Счетной палаты назначила губдума по представлению губернатора Дмитрия Азарова

Фото: sp.samregion.ru Елену Дуброву на пост главы Счетной палаты назначила губдума по представлению губернатора Дмитрия Азарова

Фото: sp.samregion.ru

Председатель Счетной палаты Самарской области Елена Дуброва задержана правоохранительными органами. ГСУ при ГУ МВД Самарской области возбудило в отношении нее уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Уголовное дело связано с сокрытием нарушений бюджетного законодательства, которые ведомство выявило по итогам проверки в отношении регионального ГКУ «Служба транспортного обеспечения». «По предварительным данным, сокрытие произошло по настоянию руководства областного правительства. В результате вскрытые нарушения легли под сукно и не попали в акт проверки»,— говорится в ­сообщении.

В уголовном деле речь идет о проверке палатой финансовохозяйственной деятельности организации за 2019-й и истекший период 2020 года (по состоянию на 1 октября 2020 года). Документ о ее итогах размещен на сайте Счетной палаты региона. Какие именно нарушения были сокрыты, пока неизвестно. Тогда помимо прочего аудиторы отчитались о том, что региональная Служба транспортного обеспечения нарушила положение об оплате труда сотрудников в части установления ежемесячных премий и надбавок за напряженность и специальный режим работы. Нарушения также касались расчета командировочных и оплаты за сверхурочную работу. Также учреждение передало часть автомобилей в безвозмездное пользование иным организациям и потратило на уплату транспортного налога на указанные машины в 2019 году 104,6 тыс. руб., в 2020 году — 95,5 тыс. руб., но компании не возместили эти расходы. После этого контрольный орган отчитался о том, что служба устранила все нарушения.

Правоохранительные органы ситуацию не комментируют. В правительстве Самарской области и в Счетной палате региона пока не ответили на запросы «Ъ» по ситуации.

Елена Дуброва занимает пост председателя Счетной палаты Самарской области с 2019 года. Ее кандидатуру на эту должность предложил губернатор Дмитрий Азаров. Тогда он отметил, что госпожа Дуброва «имеет большой опыт работы в сфере бюджетного планирования, аудита, финансовой деятельности и управления». Ее трудовой стаж составляет более 27 лет, в том числе управленческий — более 10 лет.

С 2006 года госпожа Дуброва работает в органах государственной и муниципальной власти. Перед назначением на пост главы контрольного органа она являлась главой департамента образования администрации Самары. Тогда эксперты отмечали, что кадровые перестановки связаны с внутренними противоречиями в ведомстве и желанием главы региона поставить специалистов из своей команды на ключевые должности.

Депутат Госдумы Михаил Матвеев полагает, что фабула уголовного дела «очень похожа на правду» и преступление могло быть совершено. Он отмечает, что за последние десять лет Счетная палата региона сильно изменилась. Так, ранее она была структурным подразделением губернской думы, перед которым по уставу области должна отчитываться исполнительная власть. «Соответственно, она была более независима. После изменений в законодательство Счетная палата вышла из структуры законодательного органа и стала отдельным подразделением. Теперь ее председателя назначает губдума по представлению губернатора»,— отмечает парламентарий.

Фактически по процедуре назначения председателя Счетная палата региона стала подчиненной губернатору, говорит Михаил Матвеев. Но, по его словам, исполнительная власть, являясь проверяемой стороной, не должна участвовать в формировании Счетной палаты и определении состава ее руководства. В этом случае «высока вероятность того, что на судьбу нарушений, которые Счетная палата вскрывает в своей работе, влияют проверяемые ей органы», утверждает депутат. Возбуждение уголовного дела в отношении Елены Дубровой стало следствием этой ситуации, полагает парла­ментарий.

Михаил Матвеев также отметил, что губернская дума ранее высказывала претензии к работе Счетной палаты региона. В частности, депутат вспомнил случай, когда Елена Дуброва исключила из плана работы палаты на год поручение проверить мусорный полигон ГУП «Экология», которое дал ей профильный комитет. При этом по закону поручения губдумы являются обязательными к включению в план работы Счетной палаты на год, напоминает ­депутат.

«Помню, у нас тогда состоялся разговор, в ходе которого у меня сложилось впечатление, что Елена Дуброва считает себя человеком, не обязанным подчиняться губернской думе. Либо она была недостаточно профессиональна и компетентна, ведь опыт ее предыдущей работы, до прихода в Счетную палату, не был столь убедительным для назначения на эту должность, либо думала, что если она фактически поставлена на эту должность губернатором, то кроме него она никого слушать не обязана. В итоге мы заставили вернуть указанный пункт проверки мусорного полигона в план работы Счетной палаты на год, но это было сделано путем объяснений»,— рассказал депутат.

Ранее Счетную палату региона возглавляла Антонина Зубкова. Под ее руководством контрольный орган делал много громких разоблачений. В частности, аудиторы выявляли нарушения при проведении министерством транспорта региона конкурсов на содержание дорог, которые «безальтернативно выигрывает АСАДО». Также проверка Счетной палаты привела к смене руководства АО «Самарский речной порт». Ведомство пришло к выводу, что действия бывшего гендиректора и ценовая политика предприятия принесли речпорту убытки на 70 млн руб. Кроме того, Счетная палата Самарской области заподозрила дирекцию города — организатора ЧМ2018 — в растрате 3,2 млн руб., которые пошли на покупку и содержание ­автомобилей.

Уголовное дело в отношении руководителя контрольно-счетного органа субъекта РФ — большая редкость, если вообще это не первое подобное дело в истории, подчеркивает заместитель генерального директора консалтингового агентства GR Group Ярослав Авилов.

Как отмечает эксперт, в соответствии с российской конституционной конструкцией органов власти в системе сдержек и противовесов контрольно-счетные органы подотчетны парламенту как на федеральном, так и на региональном уровне. «Хотя на практике они почти всегда работают в плотном контакте с региональной исполнительной властью. Именно поэтому такое резонансное дело может свидетельствовать о политическом конфликте между властными структурами Самарской области»,— рассуждает Ярослав Авилов.

По словам эксперта, в целом судебная практика по ст. 286 УК РФ довольно обширная, но в связи с уникальностью данного конкретного дела спрогнозировать исход расследования сложно.

Адвокат, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры» Алексей Сердюк отмечает, что перспективы дела будут зависеть от доказательственного массива: «В деле могут появиться иные фигуранты, в то же время нельзя исключать и „оправдательный“ исход по нему с полным снятием уголовных претензий». «По делам с такой квалификацией в абсолютном большинстве случаев выносятся именно обвинительные приговоры с назначением штрафа или условного лишения свободы. Реальное лишение свободы по данному составу применяется, но крайне редко. Но если дело дойдет до суда…» — отмечает Алексей Сердюк.

Ани Айвазян