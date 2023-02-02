Глава самарской Счетной палаты помещена под домашний арест

Октябрьский районный суд Самары избрал меру пресечения председателю Счетной палаты региона Елене Дубровой. Подозреваемая в превышении должностных полномочий помещена под домашний арест. Эту информацию «Ъ-Волга» подтвердили в пресс-службе учреждения.

«Ходатайство удовлетворили частично. Поместили под домашний арест на два месяца – по 30 марта 2023 года», – уточнила собеседница издания.

Фото: ГУ МВД Самарской области

Накануне глава Счетной палаты региона стала фигурантом уголовного дела, и была задержана. Следствие считает, что Елена Дуброва скрыла результаты проверок. По информации депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна, преступление было совершено по указанию руководства Самарской области.

Парламентарий утверждает, что Елена Дуброва признала свою вину и согласилась сотрудничать со следствием. Александр Хинштейн также написал, что при обыске дома у председателя областной Счетной палаты обнаружили более 1,2 тыс. патронов к разным видам оружия и возбудили новое уголовное дело.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Аудиторы недосчитались нарушений».

Георгий Портнов