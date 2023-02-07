Евросоюз снял санкции с бывшего губернатора Севастополя

Евросоюз исключил из санкционного списка бывшего губернатора Севастополя, экс-замглавы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова. Соответствующее постановление Союза опубликовано на портале EUR-Lex.

В документе указано, что санкционный список был скорректирован по решению суда. Иск в европейский суд господин Овсянников подал осенью 2020 года. Суть претензий объяснялось убытками бизнеса на Кипре, принадлежащего чиновнику, вызванными экономическими санкциями ЕС. В октябре 2022 года суд поддержал требования Дмитрия Овсянникова и постановил исключить его из списка санкций, в который экс-губернатора Севастополя включили в 2017 году.

На посту губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников проработал в период с 2017 по 2019 годы. В ноябре 2020 года он стал участником скандала в аэропорту Ижевска. По данным «Ъ», чиновник прошел мимо контроля, не показав документы, а на просьбу их предъявить стал использовать нецензурные выражения. В отношении Дмитрия Овсянникова составили административный протокол. Впоследствии его оштрафовали и сняли с должности заместителя министра промышленности и торговли России.

Анастасия Донскова

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