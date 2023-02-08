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Коммерсантъ FM
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WP: США считают, что Китай с помощью аэростатов собирает информацию о военных объектах других стран

Разведка США считает, что Китай несколько лет собирал информацию о военных объектах в странах Азии с помощью разведывательных аэростатов. По данным разведки, армия Китая использовала аэростаты на пяти континентах в рамках обширной программы наблюдения. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По информации издания, Китай с помощью аэростатов собирал информацию о военной инфраструктуре в Японии, Индии, Вьетнаме, Филиппинах и Тайване. «То, что сделали китайцы, — это взяли невероятно старую технологию и, по сути, объединили ее с современными средствами связи и наблюдения»,— сказал один из источников WP.

3 февраля Пентагон обнаружил китайский разведывательный аэростат в небе над США. Из-за этого госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в КНР и назвал действия Пекина нарушением суверенитета. В Китае утверждают, что это был отклонившийся от курса метеозонд. 4 февраля аэростат сбили по приказу президента США Джо Байдена. В ответ в Китае заявили, что иницидент с аэростатом навредил стабилизации отношений с США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Угроза шаровой войны».

Олеся Павленко

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