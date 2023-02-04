Блинкен в разговоре с Ван И назвал нахождение аэростата КНР в США нарушением суверенитета

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И провели телефонные переговоры насчет китайского аэростата в воздушном пространстве США. Господин Блинкен назвал произошедшее безответственным актом, нарушением суверенитета и международного права. Госсекретарь отложил поездку в КНР, которая была запланирована на 5–6 февраля.

«В ходе сегодняшнего разговора с Ван И я ясно дал понять, что присутствие этого разведывательного шара в воздушном пространстве США является явным нарушением суверенитета США и международного права»,— сказал господин Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Южной Кореи Пак Чином в Госдепартаменте. Госдеп вел трансляцию мероприятия в YouTube. «Могу только представить, как бы отреагировал Китай, будь он с другой стороны»,— добавил госсекретарь.

Энтони Блинкен в разговоре с китайским чиновником заявил, что «безответственный акт» Китая накануне его визита «наносит ущерб предметным дискуссиям, которые мы были готовы провести».

Вместе с тес США не отказываются от визита госсекретаря. Господин Блинкен отметил, что поездка состоится тогда, когда для этого «сложатся подходящие условия». Сейчас власти сосредоточены на том, чтобы «устранить разведывательный аэростат из нашего воздушного пространства».

Китай ранее заверил, что речь идет о сбившемся с курса из-за сильного ветра аппарате, который используется в сугубо научных целях. В МИД КНР принесли извинения в связи с инцидентом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шаром покатили».

Леонид Уварчев