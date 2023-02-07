Мали оправдываться не собирается

Военно-техническое сотрудничество с Францией не отвечало интересам малийского народа, чего нельзя сказать об отношениях с Москвой. Об этом на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявили представители руководства Республики Мали. Российский министр, в свою очередь, пообещал: Москва продолжит «надежно обеспечивать» потребности Мали в вопросе обороноспособности. Очередная партия российской авиатехники, как рассказал министр, поступила в африканскую республику менее месяца назад, и это, по всей видимости, только начало. За тем, как российского министра принимали в столице Мали Бамако, вручали ему меч и награждали орденом, наблюдала корреспондент «Ъ» Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп

Фото: Пресс-служба МИД России Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп

Фото: Пресс-служба МИД России

Сергей Лавров находится уже во втором африканском турне с начала года. В январе он посетил юг Африки, а сейчас в российском МИДе сосредоточились на регионе Сахель, с которым в последние годы Москва значительно увеличила количество официальных контактов. Особенно актуально это стало на фоне уменьшения военного присутствия Франции в регионе (речь в первую очередь о Мали и Буркина-Фасо).

«Мы решили укрепить наше партнерство с Россией»,— заявил глава МИД Мали Абдулай Диоп сегодня в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Сергеем Лавровым. И заверил, что «оправдываться за выбор партнеров» малийское руководство ни перед кем не собирается. «Ось Бамако—Москва должна укрепляться, нам нужно ориентироваться на наши взаимные интересы... Мы продолжим предпринимать усилия, чтобы обеспечить безопасность Мали, и сделаем все, чтобы обеспечить стабильность нашей страны»,— добавил господин Диоп.

При этом министр отметил, что руководство Мали открыто для партнерств с другими странами, но исключительно при условии, что они будут соблюдать принцип суверенитета и учитывать интересы самих малийцев. По мнению господина Диопа, именно этими принципами поступилась в своей политике по отношению к африканской республике Франция. «Это сотрудничество не отвечало чаяниям малийского народа, потому что наша цель — развивать автономные способности нашей страны для защиты целостности Мали»,— сказал он.

О выводе воинского контингента, находившегося в Мали в рамках антитеррористической операции «Бархан», президент Франции Эмманюэль Макрон объявил год назад. Несколькими месяцами ранее в Мали произошел военный переворот, в результате которого президент Ибрагим Бубакар Кейта объявил об отставке, а власть перешла к полковнику Ассими Гоите. Эмманюэль Макрон объяснял решение свернуть миротворческие проекты невозможностью сотрудничать с новыми властями Мали, «которые не разделяют стратегию и задачи» самой Франции. В августе прошлого года последний французский отряд покинул территорию Мали.

В ходе переговоров в Бамако Сергей Лавров выдвинул свою версию того, в чем именно расходятся интересы Франции и Мали. «Выбор вашего народа не устраивает французов. Они продолжают считать этот регион своей вотчиной, как американцы считают Южную Америку своим задним двором»,— сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства порекомендовал бывшим метрополиям забыть о том, как они захватывали и эксплуатировали этот континент. И дал понять: РФ подобная политика абсолютно чужда.

Напомним, что еще в сентябре 2021 года Сергей Лавров рассказал: переходные власти Мали в рамках международных обязательств ведут борьбу с терроризмом и поэтому обратились за помощью к «частной военной компании из России» (ее название министр не упомянул). Господин Лавров тогда подчеркнул, что российские власти «не имеют к этому никакого отношения». Что же касается взаимодействия на уровне двух государств, то власти Мали несколько раз сообщали о поставках российской военной техники. Упомянул о них во вторник и Сергей Лавров. «Буквально в прошлом году и в начале этого года сотрудничество в военной и военно-технической сферах получило новое развитие. Была отправлена крупная партия российской авиационной техники, благодаря которой национальной армии Мали удалось в последнее время провести успешные операции в борьбе с террористами»,— сказал министр. И уточнил: «Вторая партия авиатехники для указанных целей была поставлена совсем недавно, 19 января».

При этом малийцы в долгу не остались.

Во вторник Абдулай Диоп вручил Сергею Лаврову традиционный малийский меч. «Я буду держать его под рукой»,— отреагировал, улыбаясь, министр.

И подарил в ответ картину с изображением МИД РФ. Кроме того, глава российской дипломатии получил награду — орден Национального командора. Вручая его, Абдулай Диоп констатировал: «Министр иностранных дел России принял политические решения, которые позволили нашей стране продолжить свое существование. Эти решения позволили укрепить наши оборону и безопасность».

Позже глава МИД Мали пояснил, что имел в виду поставки российского зерна, удобрений, энергоносителей и других товаров первой необходимости, объемы которых начали расти в последние годы. Сергей Лавров назвал рост товарооборота до $89,4 млн в 2021 году скромными итогами, но выразил уверенность в том, что доля России во внешнем обороте Мали будет возрастать.

При этом министр поспешил заверить малийскую сторону, что и здесь интересы африканских партнеров не уйдут на второй план: «У нас нет и не может быть никаких проблем с теми решениями, которые Мали принимает с другими партнерами, будь то КНР или кто-то другой».