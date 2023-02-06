В Ираке не обошлось без колебаний

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Ирак, власти которого называют Москву «сильным партнером в мировом измерении, ратующим за стабильность, безопасность и мир во всем мире». В ходе визита господин Лавров призвал Багдад последовать примеру тех, кто уже объявил о решении отказаться от американской валюты в международных расчетах и сделал выбор в пользу «надежных партнеров», в том числе РФ и Китая. Однако от тесного взаимодействия с Вашингтоном иракские власти отказываться, похоже, не собираются. С подробностями из Багдада — корреспондент «Ъ» Анастасия Домбицкая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и его иракский коллега Фуад Хусейн во время встречи в Багдаде

Фото: Пресс-служба МИД России Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и его иракский коллега Фуад Хусейн во время встречи в Багдаде

Фото: Пресс-служба МИД России

Сергей Лавров посетил Багдад не впервые, но раньше он не оставался в Ираке на ночь. Встречи по соображениям безопасности проводились днем, и министр покидал страну до наступления темноты. В этот раз в иракской столице он переночевал.

Гостиница Royal Tulip Alrasheed Hotel, где остановилась российская делегация, расположена в так называемой зеленой зоне — особо охраняемом районе столицы, где находятся основные госучреждения и посольства иностранных государств. Багдадский аэропорт с ним не граничит. Бронежилеты, выданные прибывшим из России дипломатам и журналистам, стали первым свидетельством того, что обстановку в Ираке все еще трудно назвать безопасной.

Пребывание российских гостей в республике в итоге прошло спокойно, хотя и не до конца. Приблизительно в 4:20 утра гостиница, где расположилась делегация, начала колебаться. Охрана на этаже поспешила успокоить постояльцев: непосредственной угрозы их безопасности не было. Это были отголоски разрушительного землетрясения, эпицентр которого находился в Турции. Днем в Багдаде ощущались повторные толчки.

На повестке визита катаклизмы, впрочем, никак не сказались. В ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой Фуадом Хусейном Сергей Лавров, в частности, дал понять: уверенность российской стороны в возможности укрепления торгово-экономических отношений с Ираком ничем не пошатнуть. Конкретные проекты будут обсуждаться на заседании межправительственной комиссии, которое должно состояться в первой половине года в Багдаде.

Говоря о перспективах развития отношений, глава МИД РФ намекнул на возможность отказа от доллара в рамках двусторонних контрактов.

«В современных условиях принципиально важно обезопасить законные экономические отношения от незаконного давления со стороны Запада, как это делают многие страны региона, переходя на оплату вместо долларов валютами других надежных стран. Безусловно, есть позитивный опыт в ходе контактов с нашими иракскими друзьями»,— сказал Сергей Лавров.

Ирак использует доллар в качестве валюты для международных расчетов, а валютные резервы республики хранятся в Федеральной резервной системе США, что увеличивает зависимость его экономики от решений Вашингтона. Некоторые поддерживаемые Ираном политики в Ираке недавно обвинили в падении курса национальной валюты Минфин США. А точнее, принятые им меры, которые направлены на более жесткое регулирование иракских финансовых трансакций. С середины ноября иракский динар потерял около 7% стоимости — и в том числе поэтому по стране прокатились протесты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переговоры Сергея Лаврова и спикера парламента Ирака Мухаммеда аль-Халбуси (справа)

Фото: Пресс-служба МИД России Переговоры Сергея Лаврова и спикера парламента Ирака Мухаммеда аль-Халбуси (справа)

Фото: Пресс-служба МИД России

Вашингтон не оставил происходящее без внимания и уже заявил о готовности обсудить экономические проблемы Ирака тет-а-тет. Информация о предстоящем двухдневном визите Фуада Хусейна в США появилась накануне приезда в Багдад Сергея Лаврова. Вероятно, что в Соединенных Штатах Ираку предложат свои варианты выхода из кризиса.

Там же наверняка будет обсуждаться и взаимодействие Багдада с Москвой. «В среду у нас будет визит в Вашингтон, где мы обсудим возможность сотрудничества с российскими компаниями»,— подчеркнул на пресс-конференции Фуад Хусейн, говоря о введенных против РФ экономических санкциях Запада.

Так или иначе, у Москвы нет сомнений в том, что эффективное взаимодействие с Багдадом будет продолжаться.

Уже на другой встрече, с председателем Совета представителей (парламента) Мухаммедом аль-Халбуси, Сергей Лавров заявил: «Мы видим, как дружеский нам иракский народ, на долю которого выпали колоссальные тяготы, в полной мере осознает и свою ответственность за продвижение справедливых подходов к урегулированию любых международных и региональных проблем». А господин аль-Халбуси, в свою очередь, отметил: «Надеемся, что в вашем лице мы всегда будем иметь сильного партнера в мировом измерении, ратующего за стабильность, безопасность и мир во всем мире».