Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Страны Северной Европы призвали не допускать россиян на международные соревнования

Олимпийский комитет Швеции обратился в Международный олимпийский комитет с призывом не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных спортивных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх. Под обращением подписались также национальные олимпийские комитеты Норвегии, Дании, Финляндии, Исландии, Фарерских островов, а также спортивные федерации Гренландии и Аландских островов.

«Ситуация с войной на Украине не изменилась. Поэтому мы твердо стоим на своей позиции, не открывать для российских и белорусских спортсменов и официальных лиц возможность участия в международных спортивных соревнованиях. Сейчас не время думать об их возвращении: это наша позиция»,— говорится в обращении олимпийских комитетов, опубликованном на сайте НОК Швеции.

25 января исполком МОК допустил возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования без права представлять свои государства. Было предложено допускать только тех спортсменов, которые не поддерживали действия России в спецоперации.

Украина обвинила МОК в подкупе со стороны России и также заявила о возможном бойкоте Олимпийских игр. Министерства спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. Позднее Польша также пригрозила бойкотом Олимпиады-2024, если в играх будут участвовать российские и белорусские спортсмены.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Украинцы требуют продолжения бойкота».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...