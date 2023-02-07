Страны Северной Европы призвали не допускать россиян на международные соревнования

Олимпийский комитет Швеции обратился в Международный олимпийский комитет с призывом не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных спортивных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх. Под обращением подписались также национальные олимпийские комитеты Норвегии, Дании, Финляндии, Исландии, Фарерских островов, а также спортивные федерации Гренландии и Аландских островов.

«Ситуация с войной на Украине не изменилась. Поэтому мы твердо стоим на своей позиции, не открывать для российских и белорусских спортсменов и официальных лиц возможность участия в международных спортивных соревнованиях. Сейчас не время думать об их возвращении: это наша позиция»,— говорится в обращении олимпийских комитетов, опубликованном на сайте НОК Швеции.

25 января исполком МОК допустил возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования без права представлять свои государства. Было предложено допускать только тех спортсменов, которые не поддерживали действия России в спецоперации.

Украина обвинила МОК в подкупе со стороны России и также заявила о возможном бойкоте Олимпийских игр. Министерства спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши обратились в МОК с призывом не допускать спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования. Позднее Польша также пригрозила бойкотом Олимпиады-2024, если в играх будут участвовать российские и белорусские спортсмены.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Украинцы требуют продолжения бойкота».

Эрдни Кагалтынов