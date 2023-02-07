Spiegel: Германия одобрила поставку 178 танков Leopard 1 Украине

Власти ФРГ согласились передать Украине 178 танков Leopard 1. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на источники. По информации издания, официально о поставках объявят вечером во вторник.

Часть танков, сообщают источники Spiegel, поступит на Украину летом. Однако основную часть поставки, отмечает издание, Киев получит в 2024 году. Business Insider ранее сегодня, 7 февраля, сообщал, что ФРГ направит Украине 187 единиц Leopard 1. По информации издания, Rheinmetall направит Киеву 88 танков Leopard 1, FFG — еще 99.

Как пишет Spiegel, не исключено, что по итогу Украина может получить меньше танков, поскольку некоторые из них придется разобрать для ремонта остальных.

Между тем генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что концерн планирует поставить Украине от 20 до 25 танков Leopard 1 до конца 2023 года. Оставшиеся из 88, сказал господин Паппергер, будут отправлены в 2024 году.

25 января Германия объявила о передаче Киеву 14 танков Leopard 2. 3 февраля Sueddeutsche Zeitung сообщала, что правительство ФРГ рассматривает возможность передачи Украине устаревших Leopard 1 из арсеналов Минобороны страны. Однако эти танки необходимо предварительно отремонтировать. По информации источника Sueddeutsche Zeitung, Rheinmetall и FFG готовы отремонтировать десятки танков этого типа, если Украина согласится выкупить их за €100 млн.

Новость дополняется.