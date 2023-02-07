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Business insider: правительство ФРГ разрешит двум оборонным компаниям поставить Украине 187 танков

Правительство Германии выдаст немецким оборонным компаниям Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) разрешение на поставку Украине 187 танков Leopard 1. Об этом сообщает Business insider.

Leopard 1

Leopard 1

Фото: Rainer Lippert / Wikipedia

Leopard 1

Фото: Rainer Lippert / Wikipedia

По информации издания, Rheinmetall направит Киеву 88 танков Leopard 1, FFG — еще 99. Как утверждает Business Insider, точные цифры официально опубликуют сегодня, 7 февраля. Первые танки смогут направить Украине не ранее середины текущего года.

Будут ли все 187 машин пригодны для ведения боевых действий, неизвестно, пишет Business Insider. Источники издания в правительстве сообщили, что обсуждение вопроса о финансовом обеспечении ремонта танков пока не завершено. Решение могут принять в ближайшие несколько недель.

О том, что правительство Германии рассматривает возможность передачи Украине устаревших Leopard 1 из арсеналов Минобороны после их ремонта, 3 февраля сообщала Sueddeutsche Zeitung. По словам источника издания, Rheinmetall и FFG готовы отремонтировать десятки танков этого типа, если Украина согласится выкупить их за €100 млн. В Rheinmetall ранее сообщали, что готовы поставить на Украину до 139 танков.

25 января Германия объявила о передаче Киеву 14 танков Leopard 2 и разрешила другим европейским странам передать немецкое вооружение Украине. Всего, по оценке главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, ВСУ получат до 140 современных западных танков в качестве «первой волны» помощи.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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