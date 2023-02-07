Шавкату Рахимову вернули соперника

Российский боксер Шавкат Рахимов будет защищать звание чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) в полулегком весе (до 59 кг) в бою против британца Джо Кордины, который состоится в апреле. С Кординой Рахимов должен был встретиться еще в прошлом году, но поединок сорвался из-за травмы его соперника, владевшего чемпионским званием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шавкат Рахимов (на фото) должен был драться с Джо Кординой еще 2 сентября, тогда — в качестве претендента на пояс, принадлежавший британцу. 22 апреля все будет наоборот

Фото: Francois Nel / Getty Images Шавкат Рахимов (на фото) должен был драться с Джо Кординой еще 2 сентября, тогда — в качестве претендента на пояс, принадлежавший британцу. 22 апреля все будет наоборот

Фото: Francois Nel / Getty Images

Стриминговый сервис DAZN, один из лидеров рынка боксерских трансляций, анонсировал серию весенних турниров, которые будет показывать. В числе наиболее заметных среди них — тот, который состоится 22 апреля в Кардиффе. Его центральным событием станет бой за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в категории до 59 кг между его владельцем, отечественным боксером Шавкатом Рахимовым, и британцем Джо Кординой. Речь идет о своего рода отложенной истории.

Шавкат Рахимов добрался до чемпионского титула, пережив несколько трудных моментов и не раз оступаясь на ближних подступах к нему.

Впервые он подобрался к нему вплотную на излете прошлого десятилетия. В 2019 году Рахимов эффектно нокаутировал сильного южноафриканского бойца Азингу Фузиле в матче, который позиционировался как отборочный, за статус претендента на вакантный в тот момент титул IBF. Уже даже был анонсирован бой за него между Рахимовым и японцем Кэнити Огавой, но его вдруг отменили из-за травмы Огавы.

Впрочем, в феврале 2021 года Шавкат Рахимов все-таки вышел на чемпионский поединок. Он состоялся в калифорнийском Индио, а соперником Рахимова был классный американский боксер Джозеф Диас, с которым случилось ЧП. На взвешивании Диас не смог уложиться в лимит категории и лишился пояса. Но в соответствии с регламентом IBF Рахимову он мог достаться лишь в случае выигрыша у Диаса, которого, несмотря на инцидент, к участию в матче допустили. По итогам 12 раундов один из трех судей зафиксировал минимальное преимущество Диаса, а два других — ничью, которая и стала официальным результатом, оставив титул вакантным. Позже он достался Кэнити Огаве, а летом прошлого года перешел в руки справившемуся с японцем Джо Кордине.

Этот боксер совершил стремительный взлет. Еще пару лет назад он был мало кому известен, но, одерживая победу за победой (в послужном списке Кордины их 15, при этом в нем нет ни единой осечки), резко поднялся в рейтингах.

Между тем IBF обязала Джо Кордину защищать звание в матче именно против Шавката Рахимова, назначив для него в качестве дедлайна 2 сентября. Позже структура, рассмотрев обращение представителей Кордины, утверждавших, что он не в состоянии выйти на ринг до установленного дедлайна «по медицинским показаниям», сдвинула дату на два месяца вперед. Однако затем выяснилось, что из-за операции на травмированной руке чемпион не сможет выступать раньше марта следующего года. Потерявшая терпение IBF лишила Кордину пояса, впрочем подарив ему возможность претендовать на него после выздоровления. Титул был объявлен вакантным, а соперником Рахимова в борьбе за него стал другой британец — Зелфа Барретт.

С Барреттом Шавкат Рахимов дрался в ноябре. И это был очень интересный поединок. В третьем раунде Рахимов пережил нокдаун, но восстановился, а в девятом заставил секундантов оппонента признать поражение Барретта.

Алексей Доспехов