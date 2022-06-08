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Коммерсантъ FM
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Шавкату Рахимову вернули чемпионский шанс

Российский полулегковес проведет бой за титул IBF против Джо Кордины

Известный российский боксер Шавкат Рахимов получил второй шанс стать чемпионом мира в категории до 59 кг. В сентябре Рахимов, упустивший предыдущую возможность добыть пояс Международной боксерской федерации (IBF) из-за ничьей в матче с американцем Джозефом Диасом, вновь будет драться за этот пояс с нынешним его обладателем — совершившим стремительный карьерный взлет британцем Джо Кординой.

Первый чемпионский бой Шавката Рахимова (слева) — против американца Джозефа Диаса — завершился вничью, а титул остался вакантным

Первый чемпионский бой Шавката Рахимова (слева) — против американца Джозефа Диаса — завершился вничью, а титул остался вакантным

Фото: Tom Hogan / Golden Boy

Первый чемпионский бой Шавката Рахимова (слева) — против американца Джозефа Диаса — завершился вничью, а титул остался вакантным

Фото: Tom Hogan / Golden Boy

Промоутерская компании RCC Boxing Promotions, работающая с известным российским полулегковесом Шавкатом Рахимовым, сообщила, что в своем очередном поединке он в сентябре встретится с британцем Джо Кординой. На кону в матче, место проведения которого еще не определено, будет стоять титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в категории до 59 кг.

На самом деле выступавший в любителях за Таджикистан Рахимов, несмотря на то что профессиональную карьеру он начал относительно недавно, в 2015 году, и провел в ее рамках лишь 17 поединков, уже был неоднократно близок к нему. Впервые он подобрался к титулу вплотную на излете прошлого десятилетия. В 2019 году Рахимов эффектно нокаутировал сильного южноафриканского бойца Азингу Фузиле в матче, который позиционировался как отборочный, за статус претендента на вакантный в тот момент титул IBF. Уже даже был анонсирован бой за него между Рахимовым и японцем Кенити Огавой, но его вдруг отменили.

Впрочем, в феврале 2021 года Шавкат Рахимов все-таки вышел на чемпионский поединок. Он состоялся в калифорнийском Индио, а соперником Рахимова был классный американский боксер Джозеф Диас, с которым случилось ЧП. На взвешивании Диас не смог уложиться в лимит категории и лишился пояса. Но, в соответствии с регламентом IBF, Рахимову он мог достаться лишь в случае выигрыша у Диаса, которого, несмотря на инцидент, к участию в матче допустили. По итогам 12 раундов один из трех судей зафиксировал минимальное преимущество Диаса, а два других — ничью, которая и стала официальным результатом, оставив титул вакантным.

Позже он достался Кенити Огаве, которого на этой неделе в Кардиффе уже во втором раунде нокаутировал Джо Кордина. История 30-летнего Кордины (он на три года старше Рахимова) — история про довольно неожиданный и стремительный взлет. В профессионалы британец перешел позже российского боксера, в 2017 году, до этого вполне успешно, как и его будущий противник, выступая в любителях: ему удалось завоевать звание чемпиона Европы и еще несколько наград крупных международных турниров. Впрочем, казалось, что для того, чтобы ворваться в элиту категории, ему все равно, учитывая плотность конкуренции в ней, придется преодолеть долгий и трудный путь. Но он оказался фантастически быстрым. Уже в 2018 году, взяв верх в шести боях, Кордина добыл достаточно престижный пояс интернационального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA), а затем добавил к нему еще ряд второстепенных званий. Для IBF же эффектный и эффективный стиль жесткого британца превратился в веский повод, чтобы включить его в топ-тройку своей классификации и даже предоставить возможность претендовать на главный титул, которой Кордина прекрасно воспользовался.

Между тем не факт, что Джо Кордина — явный фаворит сентябрьского боя. Например, в рейтинге лучших бойцов во втором полулегком весе от BoxRec Шавкат Рахимов находится выше чемпиона, занимающего пятую строчку, на третьей позиции. И объяснение этому лежит на поверхности. В карьере Рахимова больше сложных боев с топовыми противниками, нежели у британца, который все свои 15 матчей к тому же провел на родине, то есть в комфортных условиях.

Алексей Доспехов

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