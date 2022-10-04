Шавкату Рахимову меняют британцев

В сложной карьере известного российского боксера Шавката Рахимова, давно претендующего на чемпионский титул в категории до 59 кг, произошел очередной неожиданный поворот. Международная боксерская федерация (IBF) лишила травмированного британца Джо Кордину, с которым Рахимов должен был встретиться в ноябре, своего звания. Теперь за превратившийся в вакантный пояс Шавкат Рахимов будет драться с соотечественником Кордины Зелфой Барреттом — бойцом, одержавшим в последнее время несколько эффектных побед, но с элитными противниками пока не пересекавшимся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый шанс завоевать звание чемпиона мира Шавкат Рахимов (слева) в бою против Джозефа Диаса не использовал

Фото: Tom Hogan / Golden Boy / Getty Images Первый шанс завоевать звание чемпиона мира Шавкат Рахимов (слева) в бою против Джозефа Диаса не использовал

Фото: Tom Hogan / Golden Boy / Getty Images

ESPN сообщил об отмене боя между Джо Кординой и Шавкатом Рахимовым, который должен был состояться 5 ноября в Абу-Даби. По данным источников телеканала, Международная боксерская федерация уже проинформировала британца о том, что лишает его своего чемпионского титула в полулегком весе (до 59 кг), становящегося таким образом вакантным. Это решение обусловлено слишком долгим перерывом в выступлениях Джо Кордины. Он завоевал титул IBF в июне, и сразу после этого та обязала его провести обязательную защиту звания против официального претендента Шавката Рахимова до 2 сентября. Однако позже структура, рассмотрев обращение представителей Кордины, утверждавших, что он не в состоянии выйти на ринг до установленного дедлайна «по медицинским показаниям», сдвинула дату боя на два месяца вперед. Между тем выяснилось, что из-за операции на травмированной руке чемпион не сможет выступать раньше марта следующего года.

Вместо него оппонентом Рахимова назначен другой британец — Зелфа Барретт, занимающий вторую позицию в рейтинге IBF. Джо Кордина после окончания лечения получит претендентский статус, а следовательно, возможность, не проходя отбор заново, встретиться с победителем матча Рахимова с Барреттом.

Эта новость означает очередной поворот в сложной карьере Шавката Рахимова, одного из наиболее ярких отечественных боксеров.

Несмотря на то что профессиональную карьеру Рахимов начал относительно недавно, в 2015 году, и провел в ее рамках лишь 17 поединков, он уже неоднократно был близок к чемпионскому титулу.

Впервые Шавкат Рахимов подобрался к нему вплотную на излете прошлого десятилетия. В 2019 году он эффектно нокаутировал сильного южноафриканского бойца Азингу Фузиле в матче, который позиционировался как отборочный, за статус претендента на вакантный в тот момент титул IBF. Уже даже был анонсирован бой за него между Рахимовым и японцем Кенити Огавой, но его вдруг отменили из-за травмы Огавы.

Впрочем, в феврале 2021 года Шавкат Рахимов все-таки вышел на чемпионский поединок. Он состоялся в калифорнийском Индио, а соперником Рахимова был классный американский боксер Джозеф Диас, с которым случилось ЧП. На взвешивании Диас не смог уложиться в лимит категории и лишился пояса. Но в соответствии с регламентом IBF Рахимову он мог достаться лишь в случае выигрыша у Диаса, которого, несмотря на инцидент, к участию в матче допустили. По итогам 12 раундов один из трех судей зафиксировал минимальное преимущество Диаса, а два других — ничью, которая и стала официальным результатом, оставив титул вакантным. Позже он достался Кенити Огаве, а потом, летом нынешнего года, перешел в руки совершившему стремительный взлет Джо Кордины, которому так и не довелось хотя бы раз защитить его.

На самом деле Зелфа Барретт — такая же загадочная фигура, как и его соотечественник. Формально у него неплохой послужной список. В нем, как и у Шавката Рахимова, всего одна осечка (при 28 победах).

Допустил ее Барретт уже довольно давно — в феврале 2018 года, когда в остром и драматичном поединке уступил своему соотечественнику Ронни Кларку. После этого он выиграл девять боев подряд, причем практически все в чрезвычайно эффектном стиле, либо нокаутируя соперников, либо лишая судей даже малейших сомнений по поводу исхода. Проблема в том, что среди этих соперников не было тех, кого можно причислить к безусловной элите категории. Исключение составляет разве что испанец Кико Мартинес, с которым Барретт справился в прошлом году. Но когда-то владевший чемпионскими титулами Мартинес сделал имя в более легких категориях, а к бою с британцем подошел переживающим карьерный закат ветераном в середине четвертого десятка.

Поэтому нет ничего странного, что многие уважаемые в мире профессионального бокса ресурсы, такие как тот же ESPN, не включают Зелфу Барретта хотя бы в десятку сильнейших полулегковесов. В классификации BoxRec он, правда, располагается внутри нее, но на восьмой строчке — на три ниже Шавката Рахимова.

Алексей Доспехов