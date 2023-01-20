МИД России прокомментировал встречу союзников Украины на базе Рамштайн словами об «опасной эскалации»

Поставки Украине дополнительного вооружения приведут к «увеличению жертв и опасной эскалации», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала сегодняшнюю встречу союзников Украины на авиабазе Рамштайн, посвященную усилению военной поддержки страны.

По мнению Марии Захаровой, призывы украинского руководства к усилению поддержки ВСУ «странны», поскольку оно «в стиле нацистов Гитлера истребляло население Донбасса». «Расцениваем все это как откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте, что неизбежно приведет к увеличению жертв и опасной эскалации»,— считает представитель МИДа.

Мария Захарова добавила, что украинское руководство пытается «использовать» трагедию в Днепре, приведшую к гибели 46 человек, для «предоставления новых партий оружия». Во «взрыве» жилого дома в Днепре представитель МИДа обвинила руководство Украины.

Свой комментарий относительно передачи ВСУ западного вооружения Мария Захарова начала с темы «отмены российской культуры» на Украине, сказав, что Чебурашка был признан в стране оккупантом, а украинские дети не могут посмотреть о нем фильм «под страхом расправы».

На сегодняшней встрече на немецкой авиабазе Рамштайн присутствовали делегаты из 50 стран. Перед стартом мероприятия глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что сейчас в российско-украинском конфликте наступил «переломный момент», из-за чего Западу следует поддерживать ВСУ с новой решимостью.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».