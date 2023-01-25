Эстония не будет закрывать посольство в Москве

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что закрытие посольства в России и высылка всех российских дипломатов не входит в планы эстонских властей. Он пояснил, что сохранение дипломатического представительства в России отвечает интересам МИД и граждан Эстонии.

«Наше посольство (в Москве.— "Ъ") останется. У нас нет намерения ликвидировать российское посольство на территории Эстонской Республики, и Россия не заявляла о таком намерении… Что касается ответных шагов России… наш ответ на дипломатические шаги четкий — мы действуем на основе паритета, и Россия должна это учитывать. Все»,— сказал господин Рейнсалу ERR.

23 января Россия в ответ на сокращение численного состава посольства в Таллине понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией. Прибалтийская страна впоследствии выслала российского посла Владимира Липаева.

Андрей Сапожников