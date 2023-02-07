Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 800 человек

Жертвами землетрясения в Сирии, произошедшего накануне, стали уже 812 человек, сообщил местный Минздрав. Число пострадавших достигло 1449 человек, это жители в том числе провинций Алеппо, Латакия, Хама, Идлиб и Тартус, передает сирийское агентство SANA.

6 февраля произошло землетрясение в турецком Газиантепе. Подземные толчки также ощущались в Сирии. В Турции число погибших уже превысило 3,3 тыс., пострадало более 20 тыс. В ликвидации последствий землетрясений участвует несколько стран, в том числе Россия.

Подробнее о стихийном бедствии — в материале «Ъ» «Земля потрясла Турцию».

Лаура Кеффер