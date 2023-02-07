Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 3,3 тыс., более 20 тыс. пострадали

В результате двух землетрясений, произошедших в Турции 6 февраля, погибл 3381 человек, пострадало 20 436. Об этом сообщил глава управления по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD) Юнус Сезар.

Генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков AFAD Орхан Татар заявил, что в результате землетрясений обрушилось 5575 зданий.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай говорил, что в общей сложности из-под завалов удалось извлечь живыми 7840 человек. 338 тыс. человек были размещены в общежитиях, университетах и приютах.

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло ночью 6 февраля, его эпицентр был в Газиантепе. Днем произошло новое землетрясение магнитудой около 7,7 — в центральной части Турции. Третье землетрясение магнитудой 5,3, также в центральной части страны, случилось утром 7 февраля. Помимо Турции сильно пострадали северные районы Сирии. По последним данным, в Сирии жертвами стихийного бедствия стали 711 человек, травмы получил 1431. В ликвидации последствий землетрясений участвуют иностранные государства, в том числе Россия.

Подробнее о стихийном бедствии — в материале «Ъ» «Земля потрясла Турцию».