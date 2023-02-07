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Коммерсантъ FM
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Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 4 тыс. человек

Землетрясения привели к гибели больше 4,3 тыс. человек в Турции и Сирии. Данные обновила Анкара: 2921 погибший, 15 834 пострадавших, передает «Анадолу». Сирийские власти ранее сообщали о 711 жертвах, травмы получил 1431 человек. На неподконтрольных Дамаску территориях погибли не меньше 733 человек, больше 2,1 тыс. пострадали, передавало AFP.

Сильное землетрясение произошло в Турции в ночь на 6 февраля. Его магнитуда, по разным оценкам, составляла от 7,4 до 7,8. За этим последовали еще десятки толчков. По оценке турецких властей, это крупнейшее стихийное бедствие с 1939 года. Разрушены тысячи зданий. Разборы завалов продолжаются.

В ликвидации последствий землетрясений участвуют множество стран. В ночь на 7 февраля в Турцию прибыли больше 100 спасателей из России, в том числе замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

Подробнее о трагедии — в материале «Ъ» «Земля потрясла Турцию».

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Землетрясение в Турции и Сирии

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Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Фото: Depo Photos / AP

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6 &lt;br> На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6
На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

Фото: Reuters / via Reuters TV

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Фото: Reuters

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / via Reuters TV

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Фото: IHA agency / AP

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Фото: Reuters

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Фото: Reuters

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP

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Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Фото: Depo Photos / AP

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6
На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

Фото: Reuters / via Reuters TV

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Фото: Reuters

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / via Reuters TV

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Фото: IHA agency / AP

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Фото: Reuters

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Фото: Reuters

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP

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