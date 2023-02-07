Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 4 тыс. человек

Землетрясения привели к гибели больше 4,3 тыс. человек в Турции и Сирии. Данные обновила Анкара: 2921 погибший, 15 834 пострадавших, передает «Анадолу». Сирийские власти ранее сообщали о 711 жертвах, травмы получил 1431 человек. На неподконтрольных Дамаску территориях погибли не меньше 733 человек, больше 2,1 тыс. пострадали, передавало AFP.

Сильное землетрясение произошло в Турции в ночь на 6 февраля. Его магнитуда, по разным оценкам, составляла от 7,4 до 7,8. За этим последовали еще десятки толчков. По оценке турецких властей, это крупнейшее стихийное бедствие с 1939 года. Разрушены тысячи зданий. Разборы завалов продолжаются.

В ликвидации последствий землетрясений участвуют множество стран. В ночь на 7 февраля в Турцию прибыли больше 100 спасателей из России, в том числе замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

Подробнее о трагедии — в материале «Ъ» «Земля потрясла Турцию».

Леонид Уварчев