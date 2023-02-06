Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 2,8 тыс. человек

Число погибших в результате землетрясений на юго-востоке Турции выросло до 1762, ранения получили 12 068 человек. В соседней Сирии, до которой дошли сейсмические волны, по данным телеканала Al Arabiya, погибли 1060 человек. Таким образом, суммарное число погибших в Турции и Сирии превысило 2,8 тыс. человек.

Генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков Управления по чрезвычайным ситуациям в Турции Орхан Татар, слова которого приводит ТАСС, сообщил, что в результате стихийного бедствия были разрушены 5606 зданий.

Телеканал Asharq Al-Awsat со ссылкой на Минздрав Сирии сообщал о 2,4 тыс. пострадавших. По информации ведомства, в настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы, поэтому число жертв может возрасти.

В ночь на 6 февраля в результате столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Еще одно землетрясение, магнитудой 7,7, произошло в центральной части Турции днем. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми мощными со времен землетрясения в Эрзинджане в 1939 году. В Турции объявлен семидневный траур по жертвам двух землетрясений.

Подробнее — в материале «Ъ» «Турцию и Сирию объединило общее горе».

Милена Костерева