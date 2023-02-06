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Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысило 2,8 тыс. человек

Число погибших в результате землетрясений на юго-востоке Турции выросло до 1762, ранения получили 12 068 человек. В соседней Сирии, до которой дошли сейсмические волны, по данным телеканала Al Arabiya, погибли 1060 человек. Таким образом, суммарное число погибших в Турции и Сирии превысило 2,8 тыс. человек.

Генеральный директор отдела по землетрясениям и снижению рисков Управления по чрезвычайным ситуациям в Турции Орхан Татар, слова которого приводит ТАСС, сообщил, что в результате стихийного бедствия были разрушены 5606 зданий.

Телеканал Asharq Al-Awsat со ссылкой на Минздрав Сирии сообщал о 2,4 тыс. пострадавших. По информации ведомства, в настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы, поэтому число жертв может возрасти.

Главное о землетрясении в Турции и Сирии

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В ночь на 6 февраля в результате столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Еще одно землетрясение, магнитудой 7,7, произошло в центральной части Турции днем. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми мощными со времен землетрясения в Эрзинджане в 1939 году. В Турции объявлен семидневный траур по жертвам двух землетрясений.

Подробнее — в материале «Ъ» «Турцию и Сирию объединило общее горе».

Милена Костерева

Фотогалерея

Землетрясение в Турции и Сирии

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Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Фото: Depo Photos / AP

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6 &lt;br> На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6
На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

Фото: Reuters / via Reuters TV

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Фото: Reuters

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / via Reuters TV

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Фото: IHA agency / AP

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Фото: Reuters

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Фото: Reuters

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP

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Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Фото: Depo Photos / AP

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6
На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

Фото: Reuters / via Reuters TV

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Фото: Reuters

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / via Reuters TV

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Фото: IHA agency / AP

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Фото: Reuters

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Фото: Reuters

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP

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