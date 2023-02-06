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Турцию и Сирию объединило общее горе

Землетрясение унесло сотни жизней по обе стороны границы

Ночью и днем 6 февраля на юге Турции произошли два землетрясения магнитудой в 7,7–7,8 балла. В результате масштабных разрушений в республике погибли более 1 тыс. человек. Сотни жертв и в соседней Сирии. Трагедия сразу же вызвала отклик у соседних стран, которые отложили в сторону все существовавшие противоречия. Например, оказать всю необходимую помощь как Анкаре, так и Дамаску сразу же предложил премьер Армении Никол Пашинян, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже распорядился отправить спасательные бригады.

Последствия землетрясения в Турции

Последствия землетрясения в Турции

Фото: Sertac Kayar , Reuters

Последствия землетрясения в Турции

Фото: Sertac Kayar , Reuters

Разрушительное землетрясение, которое произошло около 4 часов утра, затронуло целый ряд турецких провинций, расположенных друг от друга на приличном расстоянии. Это Газиантеп и Кахраманмараш, которые граничат с Сирией, приморский Мерсин, где совместно с Россией строится АЭС «Аккую», и Диярбакыр — центр курдской общины.

Еще в первой половине дня в Турции говорили о 284 погибших и о более чем 2 тыс. пострадавших. Однако цифры постоянно росли, и вскоре стало понятно: в республике погибло более 1 тыс. человек.

Число разрушенных зданий, по предварительным подсчетам, достигает 2,8 тыс., что делает это землетрясение самым масштабным с 1939 года.

Ситуацию усугубляет то, что почти на всей территории, затронутой землетрясением, плохая погода — от одного до девяти градусов тепла, при этом идет снег или дождь. Многие из тех, кто смог вовремя выбежать из зданий, вынуждены мерзнуть на улице.

Главное о землетрясении в Турции и Сирии

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Похожая ситуация сложилась и по другую сторону границы — в Сирии, а именно в провинциях Алеппо, Тартус, Латакия и Хама. Число погибших там тоже постоянно росло. Днем официальные сирийские СМИ сообщали: на подконтрольных властям территориях погиб 371 человек, на неподконтрольных — 221. По данным сирийской газеты «Аль-Ватан», среди погибших оказалась сестра премьер-министра страны Хусейна Арнуса — Насуб Арнус. Пострадали и бесценные исторические памятники на территории Сирии — замок крестоносцев Маргат и средневековая крепость в городе Эль-Кадмус.

Спасательные работы на месте обрушенного здания из-за землетрясения в Сирии

Спасательные работы на месте обрушенного здания из-за землетрясения в Сирии

Фото: Yamam al Shaar, Reuters

Спасательные работы на месте обрушенного здания из-за землетрясения в Сирии

Фото: Yamam al Shaar, Reuters

Об ощутимых толчках сообщали и в других странах Ближнего Востока — Ираке, Ливане и Израиле. Однако разрушений и жертв там не зафиксировали.

Днем в регионе — от Анкары и Бейрута до Багдада и Еревана — ощущались новые толчки. Как объясняют сейсмологи, это неудивительно — афтершоки от землетрясения такого масштаба могут продолжаться около месяца.

Такую оценку, в частности, озвучил директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.

Трагедия в Турции и Сирии сразу же привлекла внимание десятков стран, которые предложили свою помощь. «Начались международные контакты по вопросу оказания помощи Турции в связи с землетрясением. Наряду с НАТО и ЕС порядка 45 стран направили предложения о помощи»,— заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. В списке этих стран оказались Сербия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и, конечно, Россия. Как сообщили в Минобороны РФ, глава ведомства Сергей Шойгу позвонил своему турецкому коллеге Хулуси Акару и предложил «всю необходимую помощь по линии военного ведомства».

«Опечален известием о разрушительном землетрясении в Турции и Сирии, в результате которого есть много погибших. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Армения готова оказать помощь»,— написал в Twitter, в частности, премьер Армении Никол Пашинян. Отметим, что Ереван, который стремится наладить отношения с Анкарой, ранее уже выражал соболезнования в связи с трагедиями на территории страны.

Так же отреагировал и Израиль — страна, у которой не самые простые отношения даже с Турцией, не говоря уже о Сирии, по чьей территории нередко наносятся удары. «В соответствии с запросом турецкого правительства я дал указание отправить спасательные и медицинские команды,— говорится в заявлении израильского премьера Биньямина Нетаньяху.— Это то, что мы делаем по всему миру, и то, что мы делаем в соседних с нами районах».

Кирилл Кривошеев

Фотогалерея

Землетрясение в Турции и Сирии

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Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Фото: Depo Photos / AP

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6 &lt;br> На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6
На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

Фото: Reuters / via Reuters TV

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Фото: Reuters

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / via Reuters TV

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Фото: IHA agency / AP

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Фото: Reuters

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Фото: Reuters

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Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Фото: Depo Photos / AP

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6
На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

Фото: Reuters / via Reuters TV

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Фото: Reuters

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / via Reuters TV

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Фото: IHA agency / AP

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Фото: Reuters

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Фото: Reuters

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