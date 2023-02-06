Турцию и Сирию объединило общее горе

Ночью и днем 6 февраля на юге Турции произошли два землетрясения магнитудой в 7,7–7,8 балла. В результате масштабных разрушений в республике погибли более 1 тыс. человек. Сотни жертв и в соседней Сирии. Трагедия сразу же вызвала отклик у соседних стран, которые отложили в сторону все существовавшие противоречия. Например, оказать всю необходимую помощь как Анкаре, так и Дамаску сразу же предложил премьер Армении Никол Пашинян, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже распорядился отправить спасательные бригады.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия землетрясения в Турции

Фото: Sertac Kayar , Reuters Последствия землетрясения в Турции

Фото: Sertac Kayar , Reuters

Разрушительное землетрясение, которое произошло около 4 часов утра, затронуло целый ряд турецких провинций, расположенных друг от друга на приличном расстоянии. Это Газиантеп и Кахраманмараш, которые граничат с Сирией, приморский Мерсин, где совместно с Россией строится АЭС «Аккую», и Диярбакыр — центр курдской общины.

Еще в первой половине дня в Турции говорили о 284 погибших и о более чем 2 тыс. пострадавших. Однако цифры постоянно росли, и вскоре стало понятно: в республике погибло более 1 тыс. человек.

Число разрушенных зданий, по предварительным подсчетам, достигает 2,8 тыс., что делает это землетрясение самым масштабным с 1939 года.

Ситуацию усугубляет то, что почти на всей территории, затронутой землетрясением, плохая погода — от одного до девяти градусов тепла, при этом идет снег или дождь. Многие из тех, кто смог вовремя выбежать из зданий, вынуждены мерзнуть на улице.

Похожая ситуация сложилась и по другую сторону границы — в Сирии, а именно в провинциях Алеппо, Тартус, Латакия и Хама. Число погибших там тоже постоянно росло. Днем официальные сирийские СМИ сообщали: на подконтрольных властям территориях погиб 371 человек, на неподконтрольных — 221. По данным сирийской газеты «Аль-Ватан», среди погибших оказалась сестра премьер-министра страны Хусейна Арнуса — Насуб Арнус. Пострадали и бесценные исторические памятники на территории Сирии — замок крестоносцев Маргат и средневековая крепость в городе Эль-Кадмус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасательные работы на месте обрушенного здания из-за землетрясения в Сирии

Фото: Yamam al Shaar, Reuters Спасательные работы на месте обрушенного здания из-за землетрясения в Сирии

Фото: Yamam al Shaar, Reuters

Об ощутимых толчках сообщали и в других странах Ближнего Востока — Ираке, Ливане и Израиле. Однако разрушений и жертв там не зафиксировали.

Днем в регионе — от Анкары и Бейрута до Багдада и Еревана — ощущались новые толчки. Как объясняют сейсмологи, это неудивительно — афтершоки от землетрясения такого масштаба могут продолжаться около месяца.

Такую оценку, в частности, озвучил директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли.

Трагедия в Турции и Сирии сразу же привлекла внимание десятков стран, которые предложили свою помощь. «Начались международные контакты по вопросу оказания помощи Турции в связи с землетрясением. Наряду с НАТО и ЕС порядка 45 стран направили предложения о помощи»,— заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. В списке этих стран оказались Сербия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и, конечно, Россия. Как сообщили в Минобороны РФ, глава ведомства Сергей Шойгу позвонил своему турецкому коллеге Хулуси Акару и предложил «всю необходимую помощь по линии военного ведомства».

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«Опечален известием о разрушительном землетрясении в Турции и Сирии, в результате которого есть много погибших. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Армения готова оказать помощь»,— написал в Twitter, в частности, премьер Армении Никол Пашинян. Отметим, что Ереван, который стремится наладить отношения с Анкарой, ранее уже выражал соболезнования в связи с трагедиями на территории страны.

Так же отреагировал и Израиль — страна, у которой не самые простые отношения даже с Турцией, не говоря уже о Сирии, по чьей территории нередко наносятся удары. «В соответствии с запросом турецкого правительства я дал указание отправить спасательные и медицинские команды,— говорится в заявлении израильского премьера Биньямина Нетаньяху.— Это то, что мы делаем по всему миру, и то, что мы делаем в соседних с нами районах».

Кирилл Кривошеев