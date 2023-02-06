Небезопасные талибы

На этой неделе в Москве пройдет встреча по Афганистану на уровне глав советов безопасности с участием представителей стран Центральной Азии, Пакистана, Индии и Китая. Пятый раунд консультаций секретарей совбезов созывается в условиях растущей террористической активности в Афганистане и сворачивания работы посольств ряда западных и арабских государств в Кабуле в связи с угрозой безопасности. Дестабилизацию усиливают конфликты талибов с ведущими государствами мусульманского мира — Пакистаном и Саудовской Аравией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Встреча глав советов безопасности региональных государств пройдет в Москве после девятимесячного перерыва. Предыдущий раунд консультаций, в котором приняли участие секретари советов безопасности Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, прошел 27 мая 2022 года в Душанбе, а до этого главы совбезов встречались 10 ноября 2021 года в Дели.

«Да, правда. Секретари совбезов региональных государств приглашены — центральноазиатские партнеры, а также Пакистан, Индия, Китай,— подтвердил агентству ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов.— Это плановое мероприятие, давно затевалось. Афганистан будет центральной темой». Россию на встрече будет представлять секретарь Совбеза Николай Патрушев.

В числе приглашенных на встречу нет представителей запрещенного в РФ террористического движения «Талибан». Талибы не принимали участия и в консультациях секретарей совбезов в Душанбе и Дели.

Однако это обстоятельство не помешало новым афганским властям накануне московской встречи послать сигнал о том, что они считают свое неучастие в региональных консультациях по Афганистану ненормальной ситуацией. «Исламский эмират еще не приглашен, но на тех встречах, где обсуждается Афганистан, Афганистан должен присутствовать в качестве участника, чтобы отстаивать свою позицию и проливать свет на ситуацию»,— заявил в воскресенье афганскому телеканалу Tolo News замминистра культуры и информации в правительстве талибов Забихулла Муджахид.

Консультации пройдут на фоне усиливающегося западного давления на Кабул и ухудшения отношений афганских властей со странами исламского мира в связи с исходящей из Афганистана террористической угрозой.

Накануне встречи в Москве госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении визовых ограничений для членов руководства и активистов «Талибана» за ущемление прав женщин. «Талибы не могут рассчитывать на уважение и поддержку мирового сообщества до тех пор, пока они не начнут уважать права человека и фундаментальные свободы всех афганцев, в том числе женщин и девочек»,— заявил господин Блинкен. По его словам, США и их союзники продолжат оказывать давление на талибов, которые своими действиями закрывают себе путь к нормализации отношений с мировым сообществом.

У талибов не складываются отношения и с государствами исламского мира. Как стало известно в воскресенье, власти Саудовской Аравии отказались выдавать визу министру по делам хаджа и вакуфов в афганском правительстве Нур Мохаммаду Сакибу. По данным СМИ, причиной стало недовольство Эр-Рияда тем, что талибы ввели ограничения на обучение для девочек.

За несколько дней до этого аккредитованные в Кабуле саудовские дипломаты спешно покинули Афганистан. Афганские СМИ со ссылкой на источники отметили: отъезд дипломатов мог стать протестом против решения талибов запретить сотрудницам посольства выполнять свои профессиональные обязанности, а также в связи с неутешительной ситуацией с безопасностью. Пытаясь погасить скандал, талибы выступили с заявлением, изложив свою версию случившегося. «Закрытие посольства — это неправильно. Но дипломатов попросили пройти недельное обучение в Саудовской Аравии, они вернутся»,— сообщил Забихулла Муджахид.

По сообщению телеканала Al Arabia, в конце прошлой недели вслед за Саудовской Аравией в спешном порядке своих дипломатов из Кабула по соображениям безопасности также решили отозвать несколько арабских и западных стран.

Главным же разочарованием для властей в Кабуле стали продолжающие ухудшаться отношения с Пакистаном, который на протяжении многих лет борьбы с режимом президента Ашрафа Гани оставался главной опорой афганских талибов. Однако после прихода «Талибана» к власти в Кабуле Афганистан превратился в один из главных источников угроз безопасности Пакистана.

Последним подтверждением этого стал мегатеракт, совершенный неделю назад в пакистанском городе Пешавар (в приграничной с Афганистаном северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва). Более 100 человек погибли и свыше 200 получили ранения после того, как смертник привел в действие взрывное устройство во время полуденной молитвы. Ответственность за нападение на мечеть взяла на себя запрещенная в Пакистане и России группировка «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП; «Движение талибов Пакистана»), которая тесно связана с афганским движением «Талибан». Однако и. о. главы МИД Афганистана Амир Хан Моттаки сразу пресек попытки Исламабада возложить ответственность за трагедию на Кабул. «Пакистану следует провести тщательное расследование обстоятельств взрыва в Пешаваре, прежде чем обвинять Афганистан»,— заявил Амир Хан Моттаки.

Обстановка в Хайбер-Пахтунхве обострилась после того, как ТТП в октябре прошлого года объявила о прекращении действовавшего с июня перемирия с пакистанскими властями. Численность ее боевиков в регионе, по разным оценкам, составляет от 7 тыс. до 10 тыс. человек.

Неутешительную ситуацию с безопасностью в Афганистане обсудили на прошлой неделе в Москве глава МИД России Сергей Лавров и его пакистанский коллега Билавал Бхутто Зардари.

«Мы много говорили о ситуации в Афганистане, это напрямую связано с задачей устранения террористических угроз в нашем регионе. Пока, к сожалению, на территории Афганистана этого не произошло, но усилия предпринимаются, и мы условились использовать в этих целях в том числе и возможности Шанхайской организации сотрудничества, в частности контактную группу ШОС»,— сообщил по итогам переговоров Сергей Лавров.

После консультаций секретарей совбезов должна пройти еще одна региональная встреча по Афганистану. «Узбекистан хочет собрать у себя в марте министерскую встречу стран—соседей Афганистана плюс Россия. Дат еще нет. Накануне соберутся спецпредставители»,— сообщил ТАСС Замир Кабулов.

«Ситуация с безопасностью в Афганистане разочаровывает даже немногих оптимистов, изначально веривших в добрые перемены, которые якобы принесет "национально ориентированное" правительство талибов после смещения "марионеточного режима Ашрафа Гани". Однако спустя менее чем два года страну накрыла волна терроризма — режим талибов не в состоянии обеспечить безопасность даже в столице,— сказал “Ъ” руководитель проекта "Безопасность в Центральной Азии и Россия" ПИР-Центра Вадим Козюлин.— При попустительстве, а порой и содействии талибов в стране набирает силу "Исламское государство" (ИГ; террористическая организация, запрещенная в РФ.— “Ъ”). При этом, в отличие от "Талибана", игиловцы видят будущее в экспансии. Они намерены распространять свои ценности в соседние государства, в том числе в республики Центральной Азии»,— продолжил эксперт. И резюмировал: «Афганистан превратился в источник головной боли для всех региональных соседей, которые теперь вынуждены решать, где поставить запятую во фразе "Интегрировать нельзя изолировать"».

Сергей Строкань