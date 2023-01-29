Пакистанский гвоздь

Глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари прибыл с визитом в Москву, где в понедельник встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Пикантность ситуации заключается в том, что на переговоры в российскую столицу приехал высокий гость из страны, которая добивается энергетического сотрудничества с Россией, имея ярко выраженную прозападную ориентацию и поставляя оружие Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прибывший в Москву глава МИД Пакистана 35-летний Билавал Бхутто Зардари — представитель самой известной в стране политической династии: его дед Зульфикар Али Бхутто и мать Беназир Бхутто в разные времена были там премьерами

Фото: John Macdougall / AFP Прибывший в Москву глава МИД Пакистана 35-летний Билавал Бхутто Зардари — представитель самой известной в стране политической династии: его дед Зульфикар Али Бхутто и мать Беназир Бхутто в разные времена были там премьерами

Фото: John Macdougall / AFP

«30 января в Москве состоятся переговоры главы внешнеполитического ведомства России с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан»,— сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав на то, что Сергей Лавров и Билавал Бхутто Зардари обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, региональной и международной повестки, уделив отдельное внимание развитию торгово-экономических отношений. «Российские и пакистанские компании ведут коммерческие переговоры о поставке энергоносителей в Пакистан. Пока эти переговоры не завершены»,— добавила госпожа Захарова.

В пояснении пресс-службы МИД Пакистана, которое получил “Ъ”, отмечается, что Билавал Бхутто Зардари «посетит Москву с официальным визитом по приглашению главы МИД России Сергей Лаврова». «В ходе переговоров будет затронут весь спектр двусторонних отношений и пройдет обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес»,— отметили в МИД Пакистана.

Визит в Москву Билавала Бхутто Зардари станет заметным и весьма редким явлением в отношениях Москвы и Исламабада, которые остаются непростыми с первых дней пакистанской независимости.

Последнее потрясение эти отношения пережили после того, как посетивший Москву с «историческим визитом» 24 февраля прошлого года, в день начала российской военной операции на Украине, премьер-министр Имран Хан был свергнут своими оппонентами, за которыми, по его убеждению, стояли США.

Весьма символично, что одной из ключевых фигур в новой властной команде в Исламабаде, активно изживающей «антиамериканское наследие» Имрана Хана и при этом пытающейся выстроить отношения с Москвой, стал возглавивший дипломатическое ведомство Билавал Бхутто Зардари. Представитель самой известной политической династии Пакистана (его дед Зульфикар Али Бхутто и мать Беназир Бхутто в разные времена были премьерами) 35-летний Билавал Бхутто Зардари возглавляет не только МИД, но и входящую в правящую коалицию Пакистанскую народную партию.

Накануне Нового года посетивший с официальным визитом Вашингтон Билавал Бхутто Зардари встретился с высокопоставленными представителями администрации США, влиятельными конгрессменами, представителями бизнес-сообществ США и Пакистана и пакистанской диаспоры в Америке. В ходе своего визита глава МИД Пакистана сделал ряд резонансных заявлений в интервью американским СМИ, одно из которых касалось так и не выясненного до сих пор вопроса об условиях поставок в Пакистан российской сырой нефти. «Что касается России, то мы не добиваемся и не получаем никаких скидок на энергоносители. Вместе с тем мы находимся в крайне тяжелой экономической ситуации, сталкиваемся с инфляцией и ростом цен на бензин. У нас действительно имеются проблемы с энергетической безопасностью»,— признал глава МИД Пакистана.

Незадолго до этого Москву посетила пакистанская делегация во главе с министром нефти Мусадиком Маликом. Темой переговоров стала возможность импорта российской сырой нефти и нефтепродуктов по сниженной цене, а также способы оплаты и стоимость доставки.

Как сообщил тогда министр финансов Пакистана Исхак Дар, Исламабад пытается закупить нефть у России на условиях, аналогичных тем, которые Москва предоставила Индии.

Однако уже после возвращения делегации домой пакистанское издание The News сообщило, что декабрьские переговоры не привели к договоренностям: Москва не смогла предоставить Исламабаду запрошенную им скидку 30–40%. При этом пакистанские источники сообщили, что российская сторона пообещала вернуться к рассмотрению запроса Исламабада.

Накануне прилета Билавала Бхутто Зардари в Москву все тот же министр нефти Мусадик Малик сделал новое заявление, сообщив, что Пакистан все-таки начнет импортировать сырую нефть из России уже в апреле. Правда, по его словам, до этого стороны должны будут завершить переговоры по условиям поставок, включая использование валюты, отличной от доллара. «В марте все коммерческие условия соглашения будут окончательно согласованы с Россией, после чего дешевая сырая нефть начнет поступать в Пакистан. Это будет выгодно для обеих стран»,— сообщил Мусадик Малик, не уточнив, о какой «дешевой нефти» идет речь. «Мы думаем, что можем покупать в России более 35% от общего объема импорта нефти»,— добавил он.

Ранее Пакистан начал работу по разработке комплексного плана энергетической безопасности. «Сырая нефть, сжиженный природный газ, бензин и другие виды топлива будут включены в эту стратегию»,— заявил пакистанский министр. В свою очередь, как заявил побывавший в Исламабаде с визитом в январе министр энергетики РФ Николай Шульгинов, Россия и Пакистан к концу марта определят объемы поставок российской нефти, решат все вопросы логистики, страхования и оплаты.

Таким образом, требующие окончательного согласования вопросы энергетического сотрудничества, которое имеет критически важное значение для переживающего острую нехватку энергоресурсов Исламабада, составят главный блок вопросов, которые будет обсуждать в Москве Билавал Бхутто Зардари.

«Поскольку обсуждение российско-пакистанских энергетических соглашений так и не продвинулось вперед, несмотря на проходившие с декабря прошлого года визиты высокого уровня, Билавал Бхутто Зардари спешит на консультации в Москву»,— отмечает обозреватель индийской газеты Economic Times Дипанджан Рой Чоудхури. Ссылаясь на свои источники, Economic Times называет серьезным раздражителем в отношениях Москвы и Исламабада военные поставки из Пакистана на Украину. По информации издания, эти поставки станут еще одной ключевой темой переговоров Сергея Лаврова и Билавала Бхутто Зардари.

Напомним, что со второй половины прошлого года оружейные поставки на Украину из Пакистана осуществляются через страны Восточной Европы двумя путями — с базы пакистанских ВВС Нур-Хан в Равалпинди на британских военно-транспортных самолетах C-17A Globemaster III и из пакистанского порта Карачи.

Пакистанский воздушный мост обеспечивает доставку грузов на авиабазы в Румынии и на Кипре. Маршрут полета из Равалпинди позволяет долетать до Восточной Европы, огибая воздушное пространство Ирана и Афганистана.

На данный момент львиную долю поставляемого на Украину оружия составляют производимые на предприятии ВПК Пакистана Pakistan Ordnance Factories 122-миллиметровые осколочно-фугасные артиллерийские снаряды HOW HE-D30, предназначенные для гаубиц Д-30 и подходящие для использования артиллерийскими системами, находящимися на вооружении ВСУ.

«На прошлой неделе базирующаяся в Карачи пакистанская судоходная фирма Project Shipping отправила 146 контейнеров с пакистанских заводов по производству боеприпасов, которые будут доставлены на Украину через польский порт Гданьск»,— сообщает о последних пакистанских поставках Economic Times.

Сергей Строкань