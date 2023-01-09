Талибам прочертили границу

Силы безопасности Пакистана сообщили о ликвидации командира группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» («Движение талибов Пакистана»; запрещено в РФ) в ходе развернутого после Нового года наступления на позиции исламистов. Действия силовиков стали ответом на участившиеся атаки из приграничных с Афганистаном районов страны. Политика «нулевой терпимости» к пакистанским талибам реализуется при поддержке США. При этом последствием войны с исламистами может стать вовлечение в конфликт с Пакистаном соседнего Афганистана. Несмотря на попытки правительства афганских талибов дистанцироваться от своих пакистанских собратьев, Исламабад обвиняет Кабул в поддержке исламистов, рвущихся к власти в Пакистане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Охрана дороги, которая ведет к контртеррористическому центру в Банну, Пакистан

Фото: Muhammad Hasib / AP Охрана дороги, которая ведет к контртеррористическому центру в Банну, Пакистан

Фото: Muhammad Hasib / AP

О проведении антитеррористического рейда в приграничной с Афганистаном провинции Хайбер-Пахтунхва, в ходе которого была ликвидирована группа боевиков группировки «Движение талибов Пакистана», сообщил телеканал Dawn со ссылкой на межведомственный отдел по связям с общественностью вооруженных сил Пакистана. «В ходе интенсивной перестрелки были уничтожены 11 террористов, в том числе их командир Хафизулла по прозвищу Тор Хафиз и два террориста-смертника. На месте изъято огромное количество оружия и боеприпасов»,— говорится в заявлении. И отмечается: рейд в рамках объявленного после Нового года наступления на позиции пакистанских талибов «позволил предотвратить серию крупных террористических атак».

По информации пакистанских военных, ликвидированный командир отряда был причастен к совершенным в конце прошлого года нападениям на полицейские участки в ряде городов в округе Южный Вазиристан в провинции Хайбер-Пахтунхва и похищению местных жителей.

Операция пакистанской армии стала неизбежной после того, как в конце ноября «Движение талибов Пакистана» в одностороннем порядке вышло из согласованного ранее с пакистанским правительством режима прекращения огня и приказало своим боевикам начать нападения по всей стране. В ожидании терактов посольства США и других западных стран в Исламабаде провели новогодние праздники на осадном положении.

Продолжающемуся наступлению пакистанских силовиков предшествовало состоявшееся 2 января совещание Комитета национальной безопасности Пакистана с участием высшего политического и военного руководства страны.

Участники совещания, проходившего под председательством премьер-министра Шехбаза Шарифа, подтвердили решимость «проявлять нулевую терпимость к терроризму» в Пакистане и «бороться с любыми организациями, которые прибегают к насилию». В ходе совещания главнокомандующий пакистанской армией Асим Мунир также предупредил: «Ни одной стране не будет позволено укрывать боевиков, которые устраивают нападения на нашу страну». Обвинения явно были адресованы Афганистану.

Подтверждением этого стало интервью министра обороны Пакистана Хаваджи Асифа, которое он дал телеканалу Geo News. «Группировка "Техрик-е Талибан Пакистан" базируется по ту сторону границы, что позволяет ей продолжать свою террористическую деятельность. У нее есть спящие ячейки в Пакистане, однако их главные силы находятся именно в Афганистане. После возвращения к власти талибов мы неоднократно требовали от них прекратить террористические атаки против Пакистана»,— заявил Хаваджа Асиф.

После прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (в России признано террористическим и запрещено) в Пакистане произошло более 420 терактов, при этом треть из них в последние месяцы совершили пакистанские талибы, добивающиеся свержения светского правительства.

Прозвучавшие обвинения вызвали ожесточенную перепалку между Исламабадом и Кабулом. «Исламский эмират Афганистана прилагает все усилия для того, чтобы избежать использования своей территории против Пакистана или любой другой страны. Мы привержены этой цели, но пакистанская сторона также должна нести ответственность за урегулирование ситуации и избегать подобных провокационных заявлений, которые сеют недоверие и взаимные подозрения и не отвечают интересам обеих сторон»,— парировал выпад главы Минобороны Пакистана представитель афганского движения «Талибан» Забихулла Муджахид.

Черная кошка между Кабулом и Исламабадом, который поначалу выглядел главным бенефициаром свержения в Афганистане прозападного правительства президента Ашрафа Гани в августе 2021 года, пробежала после драматичной отставки пакистанского премьера Имрана Хана и прихода к власти в стране весной прошлого года правительства Шехбаза Шарифа. Эти события вернули Пакистан в орбиту американской политики. В конце прошлого года Вашингтон посетил глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари, обсудивший там вопросы дальнейшей американской помощи Исламабаду в укреплении безопасности в пограничных районах с Афганистаном. «В ходе моего визита я получил заверения США в готовности предоставить Пакистану средства для отражения трансграничных нападений из Афганистана»,— заявил накануне Нового года глава пакистанского дипломатического ведомства, сославшись на свои встречи с сенаторами Бобом Менендесом и Линдси Грэмом.

«Они пообещали, что Вашингтон предоставит Пакистану финансирование мер по обеспечению безопасности на границе с Афганистаном»,— добавил Билавал Бхутто Зардари.

Незадолго до этого в декабре с необъявленным визитом в Пакистан для демонстрации поддержки в борьбе с терроризмом прибыл командующий Центральным командованием ВС США (CENTKOM) Майкл Курилла. По информации пакистанских СМИ, генерал посетил штаб-квартиру Пешаварского пограничного корпуса армии Пакистана, а также совершил поездку на Хайберский перевал, находящийся в провинции Хайбер-Пахтунхва — оплоте пакистанских талибов, где осмотрел наблюдательные пункты и линию обороны пакистанских войск.

На фоне продолжающегося сближения Исламабада и Вашингтона отношения Пакистана и Афганистана продолжают ухудшаться и не ограничиваются взаимными обвинениями. В конце прошлого года приграничный контрольно-пропускной пункт «Спин-Болдак — Чаман» стал местом систематических перестрелок между бойцами афганских вооруженных сил и военнослужащими Пакистана, в ходе которых применялось не только стрелковое оружие, но и минометы. Столкновения на границе привели к гибели военнослужащих с обеих сторон и жертвам среди мирного населения. Предотвратить эскалацию удалось в ходе экстренных переговоров пакистанского и афганского военного командования, договорившихся в дальнейшем урегулировать пограничные вопросы мирным путем.

Однако уже после Нового года афганские СМИ сообщили об авиаударах, наносимых пакистанскими военными в приграничной афганской провинции Нангархар, где находятся базы пакистанских талибо

В ответ МИД Пакистана выступил с заявлением, дезавуирующим эту информацию и призывающим воздерживаться от распространения слухов, способных еще больше обострить отношения двух соседей.

Сергей Строкань