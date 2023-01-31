Число погибших при теракте в Пакистане выросло до 100

Количество погибших в теракте в мечети в пакистанском городе Пешаваре достигло 100 человек, сообщили Reuters и AP со ссылкой на представителей здравоохранительной системы страны. Ранее сообщалось о 59 погибших и 157 раненых.

Тела нескольких погибших были извлечены из-под завалов сегодня утром, 31 января. Также в больнице из-за травм скончались несколько пострадавших. По словам собеседников агентств, большинство погибших — полицейские.

30 января во время молитвы в мечети города Пешавар террорист-смертник устроил самоподрыв. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в Пакистане группировка «Движение талибов Пакистана», она связана с запрещенной в России террористической группой «Талибан».

Олеся Павленко