Для школьников Турции объявили каникулы из-за землетрясений

Учащимся турецких школ предоставили неделю каникул в связи с произошедшим сегодня, 6 февраля, на юго-востоке страны землетрясением, сообщил министр образования Турции Махмут Озер. Решение принято с целью освобождения дорог для облегчения спасательно-поисковых работ и разборов завалов.

Кроме того, господин Озер, пресс-конференция которого опубликована на странице министерства в Twitter, сообщил, что в зданиях школ в десяти городах провинции Малатья, одной из наиболее близких к эпицентру катастрофы, будут расположены убежища для пострадавших от землетрясения.

В ночь на 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. Еще одно землетрясение с магнитудой 7,7 произошло в центральной части Турции днем. Сообщения о землетрясениях поступают также из других стран, в том числе Грузии, Абхазии, США и Казахстана.

В результате двух землетрясений в Турции число погибших выросло до 1121 человека, а пострадавших — до 7634. Минздрав Сирии сообщил о 461 погибшем, однако по информации AFP, погибли как минимум 810 человек.

Подробнее о последствиях стихийного бедствия — в материале «Ъ» «Турцию и Сирию объединило общее горе».

Милена Костерева