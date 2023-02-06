В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,4

В Казахстане в Таразе и Шымкенте зафиксированы подземные толчки, эпицентр землетрясения магнитудой 5,4 расположен в 628 км на запад от Алматы, сообщает «Sputnik Казахстан». О пострадавших не сообщается.

Землетрясение зарегистрировано в 19:02 (16:02 мск), глубина залегания источника — 5 км.

По шкале Рихтера магнитуда землетрясения колеблется от 1 до 9,5 единицы.

Сегодня, 6 февраля, ночью в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8, также землетрясения потрясли Сирию.

По последним данным, в Турции погиб 1121 человек, в Сирии — 430, эти данные постоянно меняются.

В течение всего дня поступают сообщения о землетрясениях в других странах, в частности в Грузии, Абхазии и США.

Мария Федотова