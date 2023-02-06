Минздрав Сирии сообщил о росте числа жертв землетрясений до 461, AFP насчитало минимум 810 погибших

В результате обрушения зданий в Сирии погиб по меньшей мере 461 человек, еще 1326 пострадали, сообщили в Минздраве республики. В ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юге Турции, позднее в центральной части страны произошло еще одно землетрясение — магнитудой 7,7. Также были зафиксированы афтершоки на границе с Сирией.

По информации AFP, в результате землетрясений погибли как минимум 810 человек. Представители «Белых касок» утверждают, что помимо погибших в провинциях Алеппо, Хама, Латакия и Тартус жертвами землетрясения стали и жители подконтрольных оппозиции районов на северо-западе страны. В организации заявили как минимум о 380 погибших и более 1000 пострадавших.

«Белые каски» — добровольческая организация, действующая на подконтрольных оппозиции территориях Сирии. По заявлению руководства организации, ее участники занимаются медпомощью и спасением пострадавших мирных жителей.

В сообщении Минздрава Сирии отмечается, что для помощи в ликвидации последствий землетрясения в Алеппо и Латакию были направлены 28 машин скорой помощи и 7 мобильных клиник, а также 4 грузовика с лекарственными препаратами и необходимым хирургическим оборудованием.

Работающая в пострадавших сирийских районах спасательная группа «Белые каски», слова которой приводит Al Arabiya, сообщает, что под обломками остаются сотни людей. Представители группы отметили, что для их спасения требуется специальное оборудование.

В последний раз сирийский Минздрав сообщал, что жертвами землетрясений стали 403 человека, пострадали 1284 человека. По данным турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям, в Турции погибли 1014 человек. В результате стихийного бедствия были разрушены 2824 здания. Для помощи в ликвидации последствий в Турцию и Сирию направили спасателей со всего мира, в частности из России, Японии, а также стран СНГ и Евросоюза.

Милена Костерева