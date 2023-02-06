Число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 1121, пострадавших — до 7634

В результате двух землетрясений в Турции число погибших выросло до 1121 человек, а пострадавших — до 7634. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на генерального директора отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхана Татара.

В ночь на 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции и северо-западной Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,8. По словам президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана, оно стало самым мощным со времен землетрясения в Эрзинджане в 1939 году. Днем 6 февраля в центральной части Турции произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,7.

Землетрясение стало результатом столкновения Аравийской плиты с Восточно-Европейской платформой. Толчки магнитудой 3-4 зафиксировали в Армении и на западе американского штата Нью-Йорк.

Помогать с ликвидацией землетрясения в Турции и Сирии отправились спасатели со всего мира: из стран Евросоюза, России, стран СНГ, Японии.

Анастасия Ларина