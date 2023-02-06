Премьер Польши не исключил переход конфликта на Украине в третью мировую войну

Премьер Польши Матеуш Моравецкий допустил, что, если российская армия не покинет Украину, конфликт может перерасти в третью мировую войну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матеуш Моравецкий

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Матеуш Моравецкий

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

В разговоре с испанской El Mundo господин Моравецкий заявил, что «конец войны» настанет тогда, когда Россия выведет с Украины свои войска. «Либо добровольно, либо в принудительной форме»,— сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли «принудительная форма» означать третью мировую войну, польский премьер ответил: «Мы учитываем все сценарии».

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто ранее заявил, что третья мировая война начнется, «когда русские танки прибудут в Киев и на границы Европы». Первый зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что если третья мировая и будет, то «не на танках и не на истребителях», и тогда все превратится в «труху».

Что происходит на 348-й день после ввода войск России на Украину — читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек