Медведев: третья мировая война будет не на танках и истребителях

Первый зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что поставки оружия на Украину не предотвратят третью мировую войну. Так он ответил на заявление главы Минобороны Италии Гвидо Крозетто. Он сказал, что третья мировая начнется, когда русские танки будут в Киеве или на границе Европы. По мнению господина Медведева, если третья мировая и будет, то «не на танках и не на истребителях», и тогда все превратится в «труху».

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Какой-то министр обороны какой-то Италии назвал поставку Украине бронетехники и другого оружия предотвращением третьей мировой. Редкий чудак на букву "м"»,— написал господин Медведев в Telegram. «…если третья мировая война начнётся, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно — все в труху»,— заявил он.

27 января Гвидо Крозетто заявил, что западные страны должны не допустить, чтобы русские танки прибыли в Киев или на границы Европы. По его мнению, если этому не воспрепятствовать, начнется третья мировая война. В июне 2022 года господин Медведев говорил, третья мировая война начнется в случае попытки посягнуть на Крым.

Что происходит на 339-й день после ввода войск России на Украину — читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина