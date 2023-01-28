Глава Минобороны Италии: поставки Украине оружия предотвращают третью мировую войну

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает, что третья мировая война начнется, «когда русские танки прибудут в Киев и на границы Европы». По его мнению, надо не допустить этого, чтобы избежать мировой войны. Об этом министр сказал после двусторонней встречи со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню вчера, 27 января, сообщает портал RaiNews. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал господина Крозетто «чудаком на букву "м"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гвидо Крозетто

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP Гвидо Крозетто

Фото: Geert Vanden Wijngaert / AP

В совместном заявлении министров по итогам встречи говорится, что «развязанная Россией война представляет собой самую серьезную угрозу миру и стабильности на Европейском континенте со времен окончания Второй мировой войны». Они обвинили Россию в «явном нарушении принципов целостности и нерушимости территориальных границ», международного права и устава ООН. Министры обороны Италии и Франции договорились продолжать военную поддержку Украине, а также «защищать Средиземное море от новых угроз и рассмотреть наращивание совместных производственных возможностей для противовоздушной обороны».

Господин Медведев прокомментировал слова главы Минобороны Италии в Telegram. Зампред Совбеза России считает, что «если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях». «Какой-то министр обороны какой-то Италии назвал поставку Украине бронетехники и другого оружия предотвращением третьей мировой. Редкий чудак на букву "м"»,— написал Дмитрий Медведев.

В декабре Гвидо Крозетто говорил, что поставки оружия из Италии на Украину прекратятся, как только начнутся мирные переговоры между Москвой и Киевом. Итальянский министр также отмечал, что Италия «не строила антироссийский фронт, а стала помогать стране, в которую Россия вторглась».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер