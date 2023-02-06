«Росатом» ответил на включение в украинский санкционный список

«Росатом» прокомментировал введенные против него властями Украины санкции. В российской компании считают, что атомная энергетика «должна быть вне политической конъюнктуры».

«"Росатом" работает по всему миру прозрачно, в интересах клиентов и партнеров и с неукоснительным соблюдением международных обязательств и национального законодательства»,— убеждены в компании (цитата по РБК).

5 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 200 юрлиц из РФ, в том числе госкорпорации «Росатом», ее дочерних компаний и других компаний атомной отрасли РФ. В списке, в частности, фигурирует ФГУП «Запорожская АЭС», которая контролируется Россией с октября 2022 года. Reuters сообщало, что десятый пакет санкций Евросоюза против России тоже может затронуть ядерный сектор.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер