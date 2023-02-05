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Коммерсантъ FM
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Украина ввела санкции против «Росатома» и других компаний атомной отрасли России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 200 юрлиц из РФ, в том числе госкорпорации «Росатом», ее дочерних компаний и других компаний атомной отрасли РФ. В списке, в частности, фигурирует ФГУП «Запорожская АЭС». Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

«Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России. И это не последнее решение относительно этой отрасли. Смысл наших шагов также состоит в том, чтобы поддержать усилия наших дипломатов по расширению глобальных санкций на эту часть российской машины агрессии»,— говорится в заявлении господина Зеленского, опубликованном в его Telegram-канале.

В заявлении президент также отметил, что Россия якобы позволяет своим военным обстреливать АЭС и использовать их для прикрытия. Он утверждает, что РФ использует атомную отрасль как один из способов давления на другие государства. «Все эти причины достаточны для того, чтобы и атомная отрасль России была под глобальными санкциями. И мы работаем над этим с нашими партнерами»,— заключил президент.

Санкции, введенные Украиной, предусматривают, в частности, блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрет осуществления публичных и оборонных закупок. Ограничения Украина ввела сроком на 50 лет.

2 февраля депутаты Европарламента призвали изгнать «Росатом» из ЕС и прекратить импорт урана из России. РФ в прошлом году экспортировала в эти страны около 5 тыс. тонн урана, или примерно 70% своей совокупной добычи. Агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных дипломатов Польши и Литвы сообщало, что десятый пакет санкций против России может затронуть ядерный сектор.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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