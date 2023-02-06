В Госдуме создают группу для изучения мер против уехавших россиян

В Госдуме будет сформирована экспертная группа по оценке предложений о наказании для россиян, которые уехали из страны на фоне военной операции на Украине и, по мнению властей, выступают с антироссийской позицией. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»).

По словам депутата, наказание будет предусмотрено для тех, кто из-за границы выступает с заявлениями, которые попадают под статьи Уголовного кодекса или Кодекса об административных правонарушениях. Также меры намерены принять против тех, кто оказывает прямую поддержку украинской армии.

Депутаты хотят пригласить к обсуждению представителей всех ведомств, «относящихся и к гуманитарной сфере, и к силовой». «Уже есть предложения по возможному внесению изменений в законодательство, а также просто вопросы к силовикам, а также к Минкульту, Минэку, Центробанку, как работают те или иные уже действующие меры. Нам надо посовещаться с коллегами в рабочем режиме»,— сказала госпожа Ямпольская «Известиям». Уже после этого депутаты намерены встретиться с представителями творческого сообщества и творческих союзов. «Речь не идет о том, что за какие-то слова нужно просто так чего-то лишать»,— заверила глава комитета по культуре.

Елена Ямпольская ранее предложила лишить выступающих против России граждан заработка в стране. По ее мнению, для этого необходимо «расширять законодательный инструментарий».

В середине января спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести пункт о конфискации имущества в статьи УК РФ о призывах к экстремизму, реабилитации нацизма или дискредитации вооруженных сил. Глава конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас отмечал, что подобные изменения невозможны без внесения поправок в Уголовный кодекс РФ.

Подробнее о дискуссии читайте в публикации «Ъ» «Релокация с конфискацией».

Леонид Уварчев